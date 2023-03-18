華體現大國風範 發揮國際影響力

第14屆全國人民代表大會第一次會議日前順利閉幕，產生新一屆國家機構組成人員，包括李強為國務院總理、趙樂際擔任全國人大常委會委員長、王滬寧出任全國政協主席等。而習近平則全票當選國家主席及中央軍委主席，充分反映得到全國各族人民廣泛擁護和衷心愛戴，亦是帶領全國人民走向中國式現代化光明道路的當然之選。

新核心班子得到兩會委員廣泛支持，更讓未來5年的經濟及國力發展更得心應手，得到如此廣泛的議會支持，其他民主國家恐怕只能望其項背；事實上，在習近平的帶領下，國家昂然進入中國特色社會主義新時代，亦已取得歷史性的發展成就，實現了第一個百年奮鬥目標。面對將來，形勢愈複雜，任務亦愈艱巨，國家需要增強政治定力，堅定政治方向，不斷提高攻堅克難、化解矛盾及駕馭複雜局面的能力，才能取得更大勝利，化解挑戰和危險。

港須抓中國式現代化機遇

至於香港，在中央帶領下落實了「愛國者治港」，令香港一國兩制的實踐由動盪中重回正軌，實現「由亂及治」走向「由治及興」的新階段。習近平在會上發表重要講話，表示推進強國建設，離不開香港、澳門長期穩定繁榮，亦重申支持香港、澳門特別行政區發展經濟改善民生，融入國家發展大局。相信習近平是次講話，為港人注入強心針，奠定了香港市民對未來發展的信心，亦穩住工商界別對香港營商及投資環境的信心。

習近平亦表示，香港要紮實推進一國兩制的實踐，要全面準確、堅定不移貫徹一國兩制，堅持依法治港治澳；並深切關注關懷港人福祉，致力鞏固香港獨特地位，令香港優勢得以持續，香港市民更應致力把握中國式現代化發展所提供的巨大機遇，以堅定信心穩步提升香港發展動能，對接國家重大戰略及把握巨大機遇，利用好「十四五規劃」、粵港澳大灣區、「一帶一路」等國家發展計劃，為更繁榮、更先進的香港發展而努力。

中國最有條件調停俄烏

兩會閉幕後，習近平已馬不停蹄為外交奔波，並將在下周一至三國事訪問俄羅斯，相信與中國早前致力為俄烏製造「勸和促談」環境有關。俄烏戰事至今已拉鋸超過一年，雙方都希望在戰場上取得優勢，而烏方有歐美國家撑腰，除了獲大舉供應武器，輿論上亦得到西方絕大部分傳媒支持，故希望以有利姿態回到談判桌；現時最有條件調停俄烏關係的便是中國，只要中國能推出雙方都可接受的具體和平方案，相信各國均樂見其成，並對美國一路奉行的威權主義及美國式國際秩序，來個當頭棒喝。

中國既已成為經濟大國，自應有大國風範，在外交及國際關係上，毋須如英國及加拿大等國般當美國的附庸，擁有自成一格的氣度與格局，必定有其擁護者。正如總理李強說，中美關係「你中有我、我中有你」，合作才能共贏，圍堵打壓對誰都沒有好處。與其談政治理念必定南轅北轍，不如談利益較為實際，致力保持國家經濟實力，以及向外拓展各類電子科技技術，以發揮其國際影響力，相信是新一屆班子的首要任務，相信新班子將繼續以柔制剛應對歐美，爭取一個更廣闊的外交政經舞台。（文章只代表個人立場）

▲ 第14屆全國人民代表大會第一次會議日前順利閉幕，產生新一屆國家機構組成人員，得到兩會委員廣泛支持。（新華社資料圖片）