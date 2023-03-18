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英性別認同診所 幫助還是害苦兒童？

國際版 2023/03/18

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英國有幼兒園發出育兒指引，建議家長避免使用「美麗」或「公主」等字眼來讚美女童，以消除性別定型，卻引來不少家長批評。適逢事件發生在英國唯一為未成年人士提供性別認同服務的診所GIDS正式關閉之時，令

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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