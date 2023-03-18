英性別認同診所 幫助還是害苦兒童？ 國際版 2023/03/18 分享： 分享： 英國有幼兒園發出育兒指引，建議家長避免使用「美麗」或「公主」等字眼來讚美女童，以消除性別定型，卻引來不少家長批評。適逢事件發生在英國唯一為未成年人士提供性別認同服務的診所GIDS正式關閉之時，令 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 英兒童性別認同診所調查觸目驚心 記者著書記錄籲反思 2023/03/17 英兒童性別認同診所調查觸目驚心 記者著書記錄籲反思 人口老化嚴重 發達國怎應對？ 2023/03/11 人口老化嚴重 發達國怎應對？ 發達國怎應對人口老化？學者倡開放移民兼鼓勵生育 2023/03/10 發達國怎應對人口老化？學者倡開放移民兼鼓勵生育 科企濫收資料侵私隱 用戶要說不 2023/03/04 科企濫收資料侵私隱 用戶要說不 科技推出非無法逆轉 大眾需建立保護私隱意識 2023/03/03 科技推出非無法逆轉 大眾需建立保護私隱意識 英國 性別認同 診所 治療 同性戀