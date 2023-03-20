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亞麻籽的秘密

副刊版 2023/03/20

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陳太是位很注重健康和營養配搭的減磅戰友。減脂進度近兩星期慢了，從陳太的飲食日記所顯示，好像沒甚麼問題--「早餐：一杯奶、麵包三片加雞蛋一隻；午晚餐：每餐飯一碗，有雞有魚有菜」，但細問之下，原來是早餐轉了日本亞麻籽穀物麵包。

陳太：「味道比全麥包可口！」

「美味的原因，是日本麵包通常加入牛油或氫化油和糖，令麵包更加鬆軟，加上亞麻籽的油份，令這款麵包的脂肪提高。」我解釋。

陳太疑惑地問：「聽說亞麻籽對身體好，是真的嗎？」

「亞麻籽中的有益植物固醇叫『木脂素』，它可轉化為雌激素化合物，其結構類似女性的主要雌激素雌二醇，能產生輕微的類似雌激素反應，有助更年期婦女減少潮熱、心悸、盜汗等問題。不過，研究結果較有爭議，有些婦女感覺有所改善，有些則沒有。」我頓了一頓，續說：「要有效被吸收，要先搗碎較佳，並非進食原粒的亞麻籽。」

陳太：「噢！我見方包中是原粒亞麻籽，豈不是沒有營養了？」

「除木脂素外，它既高纖維，亦蘊含豐富的α-亞麻酸（Linolenic Acid），能在體內轉化成長鏈奧米加三脂肪酸，有降血脂、血壓等功效，是素食人士吸收長鏈奧米加三脂肪酸的好來源。但其轉化率卻因人而異，因此，如果你是葷食者，最好還是吃三文魚、鯖魚、沙甸魚等去攝取，會較易吸收。」我提醒她。

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

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