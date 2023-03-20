男女相處，根本是兩種不同生物放在同一時空互相學習、溝通兼忍讓，雖然彼此都是人樣、人話，但若因此就以為「你有乜理由唔明我？！」又或「要講出嚟就無意思啦！」，那就大錯特錯。男與女的話語系統和思維模式，根本完全不同，愈早洞悉就愈能減少被對方激到嘔血的機率。

人世間感情煩惱，皆源於以為彼此的想法、感受俱同步的謬誤；當對方的言行超出吾等慣常的話語系統和思維模式所期待的，就馬上「開拖」，傷心、傷身兼傷感情。男和女一生出來就受教於兩種不同的行為和價值系統，當然不能一竹篙打一船人，但大部分男性從小被教育成不能感情用事、要有能力解決問題、要理智等，相反，大部分女性則從小獲較容許展現感性和脆弱一面（例如：哭）。倘異性相處而不為意這種男女大不同時，煩惱就開始了。

以下是男女日常：老婆嬲爆回家，老公不察異樣如常盯住電腦，於是老婆一輪嘴申訴工作冤屈兼爆喊，老公聽完卻幫理不幫親地指出確實錯在老婆……一個需要被呵護，另一個則在中肯分析對錯。結果大家可以預料，老婆當堂火起，由鬧老細變了鬧老公，當天受老細氣之事已成次要，隨即演變成兩公婆嗌交收場。

這個情景，不能說誰的錯，只能說彼此都不了解異性的操作系統：女性遇上不開心之事，重點不是要解決問題，而是需要先安撫情緒。心情不好的時候，在未處理好心情前，再有道理的說話也未必聽得入耳，分分鐘鬧埋說道理那位。但老公也沒有錯呀，男性的思維系統是：你說出一個問題，我幫你分析和解決，讓你盡快認清局面，不就是我最能幫你解開心結的方法嗎？殊不知老婆想要的，是感性的安慰和細心聆聽，讓她blah blah blah、吐屈吐到，或已是最好的解決方式。其實兩個都無錯，但兩個都不理解對方是一個不同的系統在運作。

男女相處，把對方視為不同生物去理解和認識，可能會多點新奇大發現、少點勞氣。