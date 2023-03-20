酒店復活節自助餐 網上預訂可享優惠 副刊版 2023/03/20 分享： 分享： 復活節即將來臨，酒店推出多款復活節自助餐，供應適合一家大細的節日特色佳餚，讓大家可一同歡度這個春日假期。 8度海逸酒店 今年復活節，8度海逸酒店8度餐廳推出海鮮盛宴自助餐（午市成人$448、長者$408、 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 帝京酒店推出順德風味佳餚 2023/03/13 帝京酒店推出順德風味佳餚 中環日式居酒屋KYOTO JOE 推出天然真鯛主題早午餐 2023/03/11 中環日式居酒屋KYOTO JOE 推出天然真鯛主題早午餐 台灣觀光旅遊年度主題 大自然及美食療癒心靈 2023/03/09 台灣觀光旅遊年度主題 大自然及美食療癒心靈 尖沙咀凱悅酒店推春日下午茶 花瓣蝴蝶造型鹹甜點 2023/03/06 尖沙咀凱悅酒店推春日下午茶 花瓣蝴蝶造型鹹甜點 大館全新展覽數碼熒房 沉浸式說歷史體驗監獄的一天 2023/03/03 大館全新展覽數碼熒房 沉浸式說歷史體驗監獄的一天 香港 美國 日本 酒店 餐廳 美食 餐飲 法國 亞洲 新西蘭