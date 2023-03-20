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酒店復活節自助餐 網上預訂可享優惠

副刊版 2023/03/20

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復活節即將來臨，酒店推出多款復活節自助餐，供應適合一家大細的節日特色佳餚，讓大家可一同歡度這個春日假期。

8度海逸酒店

今年復活節，8度海逸酒店8度餐廳推出海鮮盛宴自助餐（午市成人$448、長者$408、

...

欄名 : 新鮮熱辣

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