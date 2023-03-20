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精品奢華旅遊公司登陸香港 度身訂造個性化行程

副刊版 2023/03/20

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隨着香港旅遊業復甦，精品奢華旅遊公司引睿（Intriq Journey）繼去年在新加坡成立，最近於香港正式登場。引睿主力策劃度身而設的個性化行程，滿足不同旅客的生活喜好與需求。經驗豐富的亞洲旅遊設計團

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欄名 : 旅事通

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