精品奢華旅遊公司登陸香港 度身訂造個性化行程 副刊版 2023/03/20 分享： 分享： 隨着香港旅遊業復甦，精品奢華旅遊公司引睿（Intriq Journey）繼去年在新加坡成立，最近於香港正式登場。引睿主力策劃度身而設的個性化行程，滿足不同旅客的生活喜好與需求。經驗豐富的亞洲旅遊設計團 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 新加坡航空機票優惠 $1,630起飛獅城峇里 2023/03/18 新加坡航空機票優惠 $1,630起飛獅城峇里 全新SingapoRewards 遊新加坡換獎賞 2023/03/16 全新SingapoRewards 遊新加坡換獎賞 《解風東京》杜如風日本食玩推介 文青酒店+打卡聖地 2023/03/14 《解風東京》杜如風日本食玩推介 文青酒店+打卡聖地 奢華酒店預訂應用程式HoteLux 享特別禮賓服務及優惠 2023/03/13 奢華酒店預訂應用程式HoteLux 享特別禮賓服務及優惠 香港國際七人欖球賽 門票+酒店住宿及餐飲優惠 2023/03/11 香港國際七人欖球賽 門票+酒店住宿及餐飲優惠 酒店 Safari 旅遊資訊