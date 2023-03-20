中沙伊加速俄烏斡旋 更助台海和平？

公元651年，薩珊波斯為黑衣大食（阿拉伯帝國阿拔斯王朝；「大食」乃波斯語稱呼阿拉伯的漢語譯音，「黑衣」指阿拔斯朝崇尚黑旗）所滅，末代王子卑路斯其後派人來到大唐，請求軍援復國。唐高宗以路途太遠，不宜出師為由婉拒。

波斯中亞殘餘勢力續受大食所侵，卑路斯661年再向大唐請兵救援。高宗這次也沒有答應，但遣使西域，在今天阿富汗西鄰伊朗邊城扎蘭季，設立波斯都督府，授卑路斯都督。這當然救不了薩珊王朝，卑路斯終逃到長安，高宗甚加恩賜，拜右武衞將軍，如此結果已算大幸。

沙伊北京握手言和 對美三維打擊

1,300多年後，故事或有更好的結局。阿拉伯和波斯這對仇家在中土言和，哄動整個西域；京城有意乘勢而上，斡旋東歐羅巴那場已逾周歲惡戰；蒼天保佑，中土一套安全觀念倘能宏揚四方，中華與美利堅可免一戰，天下幸甚！

春雷響，萬物長。本月驚蟄（3月6日），南韓宣布與日本協議，韓方自資賠償遭日強迫勞動受害者，民間罵翻天，美國拍手叫好之際，沙特阿拉伯與伊朗在中國北京展開秘密談判。4天後，3月10日，中沙伊聯合聲明，沙伊同意復交，兩月內重開使館，激活兩國1998及2001年涉安全、經貿、科技、文化等領域合作協議，讚賞感謝中方承辦此次會談及促其成功。

消息一出，西方對中國全球治理能力大感詫異。伊斯蘭遜尼派大國沙特、什葉派之首伊朗新仇舊恨比一匹布還長。沙特2016年處決知名什葉派教士，駐伊朗使館遭示威者縱火，沙伊斷交，在也門的代理人戰爭往後一度大幅升級。沙伊竟在北京握手言和，美聯、路透等西媒都稱之中國的勝利，卡塔爾半島台更形容是對美的三維打擊，因為美國對中沙伊外交都搞砸了。

華中東戰略 助發展以解百年亂局

西人紛問中國憑何做到，答案早已明瞭。本欄2021年4月《中東亂局怎解中美模式新角力》一文指出，中國向來不選邊站，是安理會五常中唯一能與中東不同派系保持友好，同時有資源推動當地發展的一員；中國的中東大戰略，就是協助中東以發展化解百年亂局，做到西方做不到的事，這就是中國在世界舞台上對美國遏制的最佳反制。

說得更直白一點：美國輸出武器，借他國衝突來指點江山；中國輸出貨物，以貿易共存來立足全球。

誠然，美國近年對中東和平並非毫無建樹，但仍只是拉一派打一派，軍火商從中牟利。美國2020年促成阿伯拉罕協議，以色列與阿聯酋、巴林關係正常化；以方亦與沙特眉來眼去。美方安排這一切，不過都是為了針對伊朗這個美以沙三方共敵。

沙特曾付託美國，自恃錢多竟增軍費至全球第三，僅次美中，這卻無助改善本國安全。沙軍開着美國坦克陷入也門泥潭，境內反而不時遭也門胡塞武裝組織導彈轟炸。沙特指控伊朗策劃2019年油廠無人機襲擊，以及多宗油輪爆炸，但美方反應冷淡，始終不願為被自己推上前綫的盟友赴湯蹈火。

沙特借助一帶一路 擺脫石油經濟

美國抽身中東，到烏克蘭點燃戰火，沙特倍感沮喪，並在中俄擋住美國鋒芒下，更加敢於推行獨立自主外交。沙特明剃美眼眉，去年與俄羅斯聯手減產石油，同時更積極與中國發展關係，非石油貿易開始使用人民幣。沙特清楚，要擺脫石油經濟，實現「願景2030」轉型大計，中國已推行10年漸趨成熟的「一帶一路」是得力夥伴。

伊朗接受中方調停，更是不用花時間考慮的事情。伊朗雖成功做活什葉派棋局，但和沙特之間各種明槍暗箭，加上美國撕毁伊核協議重推制裁，早已國力透支，每月預算赤字約10億美元。伊朗與沙特息干弋，創造穩定環境，吸引兩國最大貿易夥伴中國投資，百利而無一害。

其實沙伊已和伊拉克、阿曼接觸數年，並舉行多輪對話，但最大阻力看來還是來自不愛世界和平的那國。《華爾街日報》上周披露，伊朗革命衞隊高官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）2020年在伊拉克遭美軍炸死，他當時正準備接收沙特的降溫提議。

沙伊關係如今終在中國領導人訪沙、伊朗總統訪華、中方承辦三邊會談下有所突破，中國發揮領導作用可謂集合了天時利地人和。

我懂得種地，你擅長捕魚，你我做生意，大家都可吃得更豐富。貿易就是不用殺死對方掠奪資源也能繁榮，以建立互相依存實現安全的辦法。

中國2月發表《全球安全倡議概念文件》，提出尋求共同、可持續的安全，尊重各國主權、領土完整和合理安全關切，以對話協商和平解決國家間爭端，以發展化解矛盾，消除不安全土壤。這套主張錚錚鏦鏦，提供了不同於個別國家不斷樹立敵人，尋求擴大自身軍事集團，嘗試以對方不安全來鞏固自身安全，結果卻是自己從來沒有安全感的另一條路。

中國調停沙伊成功，西方「不中立」、「不可靠」指控不攻自破。中方計劃一鼓作氣，在兩會後就烏克蘭危機加大力度勸和促談。國家主席習近平本周訪俄，外媒早前指，他稍後可能與烏總統視頻會晤。

當然，不能期望中方一發力俄烏就會停戰。沙伊修好，最大原因終歸還是兩國本身有意，而俄烏目前條件還未成熟。

深耕和平締造者 助推進統一大業

而且，沙伊也只是朝正確方向邁出了首步，很易不進則退，需要中方長期投入，以發展來確立可持續安全。中方亦需設法緩解以色列的不安全感，方可保中東，至少是海灣地區和平，也就是中國持續發展所需的能源供應穩定。中東還有巴以問題、庫爾德問題，水很深，要小心。總之千萬別選邊站，堅持多邊主義，對話化解衝突，共謀發展繁榮。

北京深耕和平締造者形象，無疑也是為了推進「和平先行、武力後備」的中國統一大業。台灣問題原則上是中國內政，惟現實上也是中美核心矛盾，不論如何解決都涉及國際層面問題。

中方以新安全觀推動中東與俄烏和平，向世界展示治理能力，對內有利壯大島內疑美聲音，對外則可孤立愛到別人家點火的美國新保守主義勢力，團結各方支持政治解決台灣問題的力量。已有觀點提出，中國統一不容別國插手，但中國統一如何影響美國在亞太區內利益的問題，是否可以中美協商和平解決？

▲ 伊朗和沙特阿拉伯月初在北京舉行會談，並簽署協議，雙方同意重新建立外交關係。圖為中央外辦主任王毅（中）主持沙特和伊朗對話閉幕式。（新華社資料圖片）