Siri研變ChatGPT 前蘋果工程師潑冷水

AI聊天機械人ChatGPT爆紅，有傳蘋果（Apple）有意將語音助手Siri，改造成如ChatGPT般強大的AI助手，惟有前蘋果工程師直言不可能。

綜合外媒報道，於2014年負責改進Siri的前蘋果工

...