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Siri研變ChatGPT 前蘋果工程師潑冷水

行政人員版 2023/03/20

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AI聊天機械人ChatGPT爆紅，有傳蘋果（Apple）有意將語音助手Siri，改造成如ChatGPT般強大的AI助手，惟有前蘋果工程師直言不可能。

綜合外媒報道，於2014年負責改進Siri的前蘋果工

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欄名 : 科技新知

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