Siri研變ChatGPT 前蘋果工程師潑冷水 行政人員版 2023/03/20 分享： 分享： AI聊天機械人ChatGPT爆紅，有傳蘋果（Apple）有意將語音助手Siri，改造成如ChatGPT般強大的AI助手，惟有前蘋果工程師直言不可能。 綜合外媒報道，於2014年負責改進Siri的前蘋果工 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 多款手機揭漏洞 入侵僅需電話號碼 今日 多款手機揭漏洞 入侵僅需電話號碼 月亮照造假爭議 三星官網圖文澄清 2023/03/17 月亮照造假爭議 三星官網圖文澄清 Google Glass企業版 即時停售支援至9月 2023/03/17 Google Glass企業版 即時停售支援至9月 Sony開發PS5 Pro 擬加速影像遊戲光綫追蹤 2023/03/16 Sony開發PS5 Pro 擬加速影像遊戲光綫追蹤 OpenAI新模型GPT-4 失誤率低可輸入圖像 2023/03/16 OpenAI新模型GPT-4 失誤率低可輸入圖像 人工智能 Apple