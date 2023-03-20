68歲財爺 僅30分鐘學懂踩滑板

滑板場上，多見年輕「高手」，日前，觀塘海濱公園的滑板場竟出現一位68歲的「爺爺級」人物，說的是財爺陳茂波。財爺僅花30分鐘即學有所成，「小師兄」不禁大讚：「超級無敵。」

為推廣「城市運動」，財爺上月中透

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