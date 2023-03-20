68歲財爺 僅30分鐘學懂踩滑板 政治版 2023/03/20 分享： 分享： 滑板場上，多見年輕「高手」，日前，觀塘海濱公園的滑板場竟出現一位68歲的「爺爺級」人物，說的是財爺陳茂波。財爺僅花30分鐘即學有所成，「小師兄」不禁大讚：「超級無敵。」 為推廣「城市運動」，財爺上月中透 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 中央港澳辦 料夏寶龍大機會掌管 2023/03/18 中央港澳辦 料夏寶龍大機會掌管 議員撑同鄉社團 進軍地區諮詢組織 2023/03/17 議員撑同鄉社團 進軍地區諮詢組織 李慧琼露口風 「區會工作較易放下」 2023/03/16 李慧琼露口風 「區會工作較易放下」 立會更換咪高峰系統 高科防干擾 2023/03/15 立會更換咪高峰系統 高科防干擾 鄧飛夥培僑校長 赴菲「搶學生」港升學 2023/03/14 鄧飛夥培僑校長 赴菲「搶學生」港升學 政治 運動 滑板 陳茂波 大灣區 財政預算案 發展局 珠海 東莞 商務及經濟發展局