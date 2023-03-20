  • 20°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 02:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

68歲財爺 僅30分鐘學懂踩滑板

政治版 2023/03/20

分享：

分享：

滑板場上，多見年輕「高手」，日前，觀塘海濱公園的滑板場竟出現一位68歲的「爺爺級」人物，說的是財爺陳茂波。財爺僅花30分鐘即學有所成，「小師兄」不禁大讚：「超級無敵。」

為推廣「城市運動」，財爺上月中透

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

最新專欄文章 更多

中央港澳辦 料夏寶龍大機會掌管
2023/03/18
中央港澳辦 料夏寶龍大機會掌管
議員撑同鄉社團 進軍地區諮詢組織
2023/03/17
議員撑同鄉社團 進軍地區諮詢組織
李慧琼露口風 「區會工作較易放下」
2023/03/16
李慧琼露口風 「區會工作較易放下」
立會更換咪高峰系統 高科防干擾
2023/03/15
立會更換咪高峰系統 高科防干擾
鄧飛夥培僑校長 赴菲「搶學生」港升學
2023/03/14
鄧飛夥培僑校長 赴菲「搶學生」港升學
政治 運動 滑板 陳茂波 大灣區 財政預算案 發展局 珠海 東莞 商務及經濟發展局

上一篇文章

指5巴加價幅度驚人 葉劉：官民共憤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？