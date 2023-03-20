星光大道變「粉筆畫廊」 200藝術家學生畫出全港戶外最長紀錄

尖沙咀星光大道變身超長粉筆畫「畫廊」。今次創作集合咗200名來自學校、藝術界同非牟利團體嘅藝術家同學生，佢哋唔怕辛苦，踎喺地下一筆一筆畫出一幅長達60米嘅大作，更打破全港最長戶外粉筆畫紀錄。創作團隊仲用上豐富色彩，畫出一群不同種族同文化背景嘅青少年，或模仿傳奇藝術家Keith Haring畫風描繪香港海岸綫等，展現期望社會變得更多元共融嘅主題。

適逢K11 MUSEA及K11 Art Foundation攜手呈獻嘅「City As Studio」今日開始，參展藝術家AIKO及Lee Quiñones、國際動畫師Danny Casale及本地藝術家Bao Ho都有參與繪畫，一齊喺公共空間展現藝術魅力。K11集團及K11 Art Foundation創辦人兼主席鄭志剛期望，通過活動培養社會欣賞街頭藝術文化興趣，並展現集團支持多元共融嘅承諾。

公關姐妹仲話，除咗粉筆畫，「City As Studio」展覽嘅可看性好高，除由國際知名策展人Jeffrey Deitch策劃，仲有30多位藝術家、超過100件跨越年代、風格同地域嘅作品展出，充分呈現塗鴉和街頭藝術之美。展期去到5月14日，要睇就快手了。

本文轉載自《晴報》