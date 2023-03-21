工銀亞洲獨家贊助第51屆香港藝術節閉幕演出  跨越前行  共譜新篇

▲ 第51屆香港藝術節閉幕典禮主禮嘉賓合影

重逢共聚 同奏美好未來

音樂是人類的共同語言，透過將豐富情感注入旋律當中，訴說精彩動人的故事，而音符之間更交織出對美好未來的期盼。

今屆香港藝術節以「回賞 • 前行」為主題，象徵中外頂尖的表演者再度聚首一堂，親身與觀眾見面，獻上表演藝術的盛宴，亦代表本地文藝開拓創新，未來繼續於國際舞台上大放異彩。其中，工銀亞洲獨家贊助香港藝術節三年以來首項現場閉幕演出，由勇奪2022年國際古典音樂大獎（ICMA）年度交響樂大獎的德國「班貝格交響樂團」壓軸呈獻。

▲ 工銀亞洲候任董事長劉亞干博士在第51屆香港藝術節閉幕演出前的酒會上致辭

在首席指揮胡薩的麾下，樂團細膩演繹德國浪漫主義音樂大師布拉姆斯及捷克民俗音樂家德伏扎克的交響名曲，並以二十世紀先鋒派作曲家利蓋蒂的小品作間奏，向古典傳統致敬，同時帶領樂迷進入充滿無盡可能的新世界，為今屆藝術節畫上完美句號。

同心同行 工銀亞洲走進社群

作為全中國最大商業銀行的境外銀行業務旗艦，工銀亞洲擁有穩健企業基礎及強大國際網絡，扎根香港逾廿載，除一直秉持「跨越精神」，與社會各界風雨同路，跨越無數挑戰，一起奮進向前。

▲ （由右至左）工銀亞洲候任董事長劉亞干博士、中國香港特區政府政務司司長陳國基先生、香港藝術節主席查懋成先生

多年以來，工銀亞洲堅持不斷創新，臻於至善，為客戶提供專業財富增值服務，致力成為客戶的「跨境金融 首選銀行」；同時不遺餘力推動香港文化藝術發展，更連續十一年獨家贊助香港藝術節閉幕演出，豐富本地文化生活，促進藝術創意氛圍，支持香港成為中外文化藝術交流中心。

工銀亞洲一直致力履行社會責任，實踐環境、社會及管治（ESG）理念，籌組及參與多元化項目，推動普及金融、綠色環保、公益慈善、體育產業及青年發展等不同範疇的發展，深耕細作，貢獻社會。疫情期間，工銀亞洲曾邀請15,000名來自本地指定地區的中學生，免費觀賞香港藝術節的一齣網上英語戲劇節目，將戲劇帶到校園，為青少年提供接觸文化藝術的機會，培養對藝術的興趣，擴闊視野和生活圈子。

▲ 第51屆香港藝術節閉幕典禮主禮嘉賓合影

與此同時，工銀亞洲心繫社會，秉持「多元發展 關愛盡顯」的企業社會責任精神，貫徹「熱心公益 回饋社會」的宗旨，積極支持青年就業、落實員工關愛發展，營造多元、共融氛圍與和諧工作環境，同時鼓勵員工身體力行，與社會各界攜手服務社區不同階層，共同構建和諧共融香港。

「工銀亞洲」乃中國工商銀行（亞洲）有限公司之簡稱。

(特約)