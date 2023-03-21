每年的消費者權益日，又稱打假節，都值得留意，因為是由官媒高調揭露，找出各種常用的欺騙消費者的手法，論影響力及能達到的警剔力，都比其他自媒體的踢爆更引起關注。尤其是當我們了解到，這些騙局，主要受害人都是老年人之時，就更能明白，為何那些騙案方式，對我們而言當覺得「咁都得？」，可是天地之大，資訊差異那麼寬，好多特別是住在農村的老人家，都無法證實宣傳真假，聽官媒的最終說法，才真能改變他們思路。

今年引起較大關注的欺客案例，一個是健康食品，另外是假泰國香米。保健食品就是指老人家日常會關注一些社交平台推送，有個健康達人在其自設帳號中大講健康養生常識，然後在講資訊之餘，就順勢大賣一些有助健康的食品、飲品。注意，那些商品都不是甚麼藥物，而只是自稱有助健康的補品、飲料、口服液、維他命等等，可以隨便廉價的買到，但當放在這些達人節目中推銷，價格則mark up十倍，而且銷情驚人，可知現在的網絡內容扮專家帶貨有多普及。

為甚麼是老人最易受騙？除了資訊差，家中沒年輕人長期盯着也是原因。那些KOL在直播中，每每化身為子女一樣，噓寒問暖，好多老人家還當正他們是其乾子女，所以「子女」的推薦，豈有不信?!

這同時也說明了直播帶貨的這種消費模式，實是一種社交和熟人經濟的結合。感覺上，對方不是推銷員，而是你喜愛的明星或熟悉的親朋，有高的信任度。買了這些健康產品，又不會有甚麼副作用，雖不見功效，但也不至於被投訴吃壞人，就當是子女好心的心意推介。故此，感覺上就沒有用本地米混香精來充泰國茉莉香米來得那麼令人髮指，但其實那騙法才更暴利！