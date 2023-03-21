從公關角度去看，以下兩種做法都抵打：一、雷聲大、雨點小：個餡根本唔掂，但卻煲到誇啦啦，最後只會令人覺得虛張聲勢。二、另外一種剛剛相反，雨點大、雷聲小，明明個餡靚到不得了，卻捉到鹿唔識脫角，將華麗盛事卻當成小事去搞，宣傳不到位，事後亦無餘韻。前者是一件非常可惜的事，後者更反映出內部欠缺專業觸覺把它變成talking point。從公關角度去看，一件美事，被輕輕帶過，是錯過和錯失。

早前第十六屆亞洲電影大獎頒獎典禮在香港舉行，那本來可成為城中做得更熱鬧、更多談論的盛事。成件事個餡超靚：一、那是亞洲奧斯卡；二、亞洲電影界重量級電影人雲集（是枝裕和、濱口龍介、陳可辛、張藝謀、阿部寬、Lucas Bravo、池昌旭、鄭裕玲、袁和平、劉天蘭等）。但是很可惜，事前很多人根本不知有這件事。雖然事前事後都有本地傳媒報道，但全都不慍不火，反映負責宣傳的單位只是「做咗嘢」而已。

然而「做咗嘢」有別於「做到嘢」和「做好嘢」，此事有幾點明顯可以做得更靚：一、明知有不同文化人士參與，日本和韓國團隊上台講得獎感言時，竟無即時繙譯。二、本是可打造成國際傳媒也會感興趣的亞洲電影界最大盛事，本可鋪天蓋地聯絡和安排國際傳媒參與和採訪，但最後卻連本地傳媒都只是輕輕提及，最大焦點只放在劉嘉玲頒獎給梁朝偉的娛樂新聞上；三、頒獎典禮在香港故宮文化博物館舉行，本有很多鏡頭可展現故宮靚位，簡單如開場時在故宮上空航拍，盡覽整個故宮的外形設計和景觀，已美不勝收，可惜又錯過。

想說好香港故事，有時未必要起勢出力地講「we are back」。疫情過後，更要透過國際文化盛事去說故事，若能做到國際或亞洲談資，那就已巧妙地說出香港仍能吸引到國際殿堂級人物雲集，這種storytelling的格調，或許更香港、更生動、更有說服力。