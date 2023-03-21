  • 22°C
香港時間 : 2023321日 (週二) 02:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2023 韓國旅遊嘉年華 人氣歌手梁耀燮來港

副刊版 2023/03/21

分享：

分享：

韓國文化體育觀光部及韓國觀光公社為響應2023至2024「韓國訪問年」，將於3月25及26日於將軍澳東港城中庭舉辦「2023韓國旅遊嘉年華」，展示韓國流行文化、自然景觀、節日慶典等多樣魅力。

今次「

...

欄名 : 旅事通

最新專欄文章 更多

精品奢華旅遊公司登陸香港 度身訂造個性化行程
2023/03/20
精品奢華旅遊公司登陸香港 度身訂造個性化行程
新加坡航空機票優惠 $1,630起飛獅城峇里
2023/03/18
新加坡航空機票優惠 $1,630起飛獅城峇里
全新SingapoRewards 遊新加坡換獎賞
2023/03/16
全新SingapoRewards 遊新加坡換獎賞
《解風東京》杜如風日本食玩推介 文青酒店+打卡聖地
2023/03/14
《解風東京》杜如風日本食玩推介 文青酒店+打卡聖地
奢華酒店預訂應用程式HoteLux 享特別禮賓服務及優惠
2023/03/13
奢華酒店預訂應用程式HoteLux 享特別禮賓服務及優惠
旅遊資訊 將軍澳 表演 工作坊 舞蹈 首爾 東港城 鄭裕玲 釜山 濟州

上一篇文章

家有可愛貴婦再養熱情金毛 女神黎紀君做廿四孝狗奴

下一篇文章

自製蜜汁叉燒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？