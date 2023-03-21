2023 韓國旅遊嘉年華 人氣歌手梁耀燮來港 副刊版 2023/03/21 分享： 分享： 韓國文化體育觀光部及韓國觀光公社為響應2023至2024「韓國訪問年」，將於3月25及26日於將軍澳東港城中庭舉辦「2023韓國旅遊嘉年華」，展示韓國流行文化、自然景觀、節日慶典等多樣魅力。 今次「 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 精品奢華旅遊公司登陸香港 度身訂造個性化行程 2023/03/20 精品奢華旅遊公司登陸香港 度身訂造個性化行程 新加坡航空機票優惠 $1,630起飛獅城峇里 2023/03/18 新加坡航空機票優惠 $1,630起飛獅城峇里 全新SingapoRewards 遊新加坡換獎賞 2023/03/16 全新SingapoRewards 遊新加坡換獎賞 《解風東京》杜如風日本食玩推介 文青酒店+打卡聖地 2023/03/14 《解風東京》杜如風日本食玩推介 文青酒店+打卡聖地 奢華酒店預訂應用程式HoteLux 享特別禮賓服務及優惠 2023/03/13 奢華酒店預訂應用程式HoteLux 享特別禮賓服務及優惠 旅遊資訊 將軍澳 表演 工作坊 舞蹈 首爾 東港城 鄭裕玲 釜山 濟州