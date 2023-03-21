比亞迪智能錶 可取代原車鑰匙 行政人員版 2023/03/21 分享： 分享： 國產汽車製造商比亞迪（BYD）除了專注新能源汽車研發外，近年亦開始朝智能手錶發展，隨着早前宣布智能手錶首批體驗參與者名單，其設計和各種功能亦陸續曝光，如支援電子車匙功能。 媒體Gizmochina引述一 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Pixel截圖漏洞 已編輯圖片可還原 今日 Pixel截圖漏洞 已編輯圖片可還原 Siri研變ChatGPT 前蘋果工程師潑冷水 2023/03/20 Siri研變ChatGPT 前蘋果工程師潑冷水 多款手機揭漏洞 入侵僅需電話號碼 2023/03/20 多款手機揭漏洞 入侵僅需電話號碼 月亮照造假爭議 三星官網圖文澄清 2023/03/17 月亮照造假爭議 三星官網圖文澄清 Google Glass企業版 即時停售支援至9月 2023/03/17 Google Glass企業版 即時停售支援至9月 商業 科技行業 創新科技及應用 科研 比亞迪 汽車 專利 智能手錶 新能源