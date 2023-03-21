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比亞迪智能錶 可取代原車鑰匙

行政人員版 2023/03/21

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國產汽車製造商比亞迪（BYD）除了專注新能源汽車研發外，近年亦開始朝智能手錶發展，隨着早前宣布智能手錶首批體驗參與者名單，其設計和各種功能亦陸續曝光，如支援電子車匙功能。

媒體Gizmochina引述一

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欄名 : 科技新知

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