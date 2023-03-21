Pixel截圖漏洞 已編輯圖片可還原 行政人員版 2023/03/21 分享： 分享： Google Pixel手機預設截圖編輯器Markup被揭安全漏洞，已編輯的圖片被指可還原。 媒體9to5Google和Android Police報道，逆向工程師Simon Aaarons和David ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 比亞迪智能錶 可取代原車鑰匙 今日 比亞迪智能錶 可取代原車鑰匙 Siri研變ChatGPT 前蘋果工程師潑冷水 2023/03/20 Siri研變ChatGPT 前蘋果工程師潑冷水 多款手機揭漏洞 入侵僅需電話號碼 2023/03/20 多款手機揭漏洞 入侵僅需電話號碼 月亮照造假爭議 三星官網圖文澄清 2023/03/17 月亮照造假爭議 三星官網圖文澄清 Google Glass企業版 即時停售支援至9月 2023/03/17 Google Glass企業版 即時停售支援至9月 商業 智能手機 科技行業 創新科技及應用 科研 科技軟件 科技硬件 產品 Google 信用卡