深井清快塘紫藤花盛放 順遊逾200年歷史古村 副刊版 2023/03/22 分享： 分享： 花迷在春季特別繁忙，繼東涌櫻花、黃花風鈴木及今年絕美的維園花展後，這個星期又有另一賞花秘景。深井清快塘喜香農莊的紫藤花開得很燦爛，雖然只有兩個紫藤花棚，但串串絕美的紫藤花已令拍友迷醉。 紫藤，別名藤蘿。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 黃花風鈴木將軍澳盛放 單車公園櫻花接力 2023/03/15 黃花風鈴木將軍澳盛放 單車公園櫻花接力 香港花展2023維園開鑼 4萬株繡球花海+3大必影展區 2023/03/10 香港花展2023維園開鑼 4萬株繡球花海+3大必影展區 香港仔魚市場罕有開放 漁民親身導賞睇生猛海鮮 2023/03/09 香港仔魚市場罕有開放 漁民親身導賞睇生猛海鮮 東涌驚艷粉紅櫻花海 赤鱲角櫻花長廊浪漫打卡 2023/02/13 東涌驚艷粉紅櫻花海 赤鱲角櫻花長廊浪漫打卡 麗豪航天城酒店開幕 15間特色親子主題房 2023/02/11 麗豪航天城酒店開幕 15間特色親子主題房 交通 荃灣 東涌 攝影 公園 賞花 櫻花 郊野公園 深井