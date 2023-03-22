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深井清快塘紫藤花盛放 順遊逾200年歷史古村

副刊版 2023/03/22

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花迷在春季特別繁忙，繼東涌櫻花、黃花風鈴木及今年絕美的維園花展後，這個星期又有另一賞花秘景。深井清快塘喜香農莊的紫藤花開得很燦爛，雖然只有兩個紫藤花棚，但串串絕美的紫藤花已令拍友迷醉。

紫藤，別名藤蘿。

...

欄名 : 本地遊

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