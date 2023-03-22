中醫文獻記錄眩暈病，最早見於距今數千年前《黃帝內經》。經過後世醫家不斷實踐並豐富內容，中醫對眩暈記載了完善的發病機制理論及治療方法。如果說現代醫學能仔細分辨病理位置，那中醫亦優於觀察疾病體徵。

中醫學將眩暈病人病況及轉歸，總括歸納為肝脾腎氣血痰火發病機理。中西醫間觀點差異巨大，這些差異可謂觀點角度不同，但中醫努力於循證醫學研究。不論中樞性周邊性眩暈，皆見有《紅樓夢》裏林黛玉般弱不禁風、氣虛血弱之類體質人士，同樣受眩暈之苦……

中醫四診觀察病人舌脈及症狀，得知飲食情志、起居勞逸、跌仆房勞及稟賦體質等因素可引起眩暈。例如飲食失調方面，時過飢過飽或偏嗜，可損傷脾胃消化功能、脾失健運，食物不能轉化成身體氣血，氣虛則導致清陽不展，血虛則腦失充養；或脾胃無力處理水濕，更容易化生痰濕，繼而阻礙中焦氣血運行通道，致清陽不升，或痰濕鬱久化火、上擾神竅。臨床不難發現不少眩暈患者亦患有消化不良、胃口不佳、腹脹易滯，或喜好生冷，若進食油膩奶類，更是食後易瀉。

至於情緒方面，患者亦易見偏頗，例如平素傾向思慮過度，神態反覆勞倦，或易抑鬱易惱怒。由於五臟主五志，脾主思，肝主怒，日常過於思慮，影響及脾，脾失正常運化飲食能力，或致氣血生化乏源，或聚濕生痰，兩者最終分別致神竅失養或痰濁上擾。若平常惱怒頻作，肝陽上亢，亦易上擾清竅，所以過度思慮與惱怒常作者，亦易引發眩暈。

過勞或久病損傷亦可致眩暈。平常操勞，缺乏休息；或房勞過度，不作節制，亦易損傷五臟脾腎致病。中醫言五體肢節各亦有所主，脾主肌肉，故勞倦過度，亦易傷及脾臟，繼而衍生痰濕或影響氣血生化乏源。若房事不節，率性而為，致腎精虧耗，髓海不足，腦失所養。外傷久病，或經後產後失調，氣血大傷，年老體虛，腎氣自衰或受損，亦可致氣血腎精虧虛，產生眩暈。

總言之，對於眩暈長期患者，建議應腦力體力勞逸均衡，放鬆心情，起居有常，飲食避免過飽偏食，盡量減少油膩刺激性食物。此時，雖春天但難得仍氣候涼爽，何不趁此漫步於庭，放鬆神經？

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