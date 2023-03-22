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被人惡搞點處理？

副刊版 2023/03/22

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無論品牌、企業、公眾人物，都要有被惡搞的心理準備。人家的惡作劇，認真你就輸，必要時，否認那是事實便可，下下出力回應兼揚言報警，那不就是：

一、小事化大：見慣風浪的，泰山崩於前不動聲色，惡搞連小沙丘都不是，若蒜皮小事已出盡力嚴陣以待，那真正遇上大事時點算？二、自己主動把件事提升到係人都知的層面，即是drawing unnecessary media and public spotlights，見你如此「高度重視」其炮製的惡行，惡搞者最happy，效果直情是幫人宣傳；三、貶低身份，皆因惡搞者通常智慧、品味和整體質素都是低級低劣的層次，若你認真兼高調回應，簡直拉低自己水平；應對低水平的人，當他們nothing或透明更好，一句澄清並非事實就應完事，再多動作即是當他們是something，毋須幫人升呢、更毋須抬舉對方，若己方overreact和overdo，看上去有點神經質，效果滑稽。

早幾年，有一小撮人在WhatsApp流傳，某牛肉飯店，引入福島輻射米飯，叫人不要幫襯。這個傳言一睇就知根本炒唔起，只是非常一小撮人互傳而已。但店方卻在社交媒體公告天下，並這樣寫道：「我們憤怒了（咁小事都嬲）！已call 999，我們一直無用福島的米飯蔬菜（公眾即疑：那食材是來自哪裏呢？）。區區小事，店方卻把它推到全城都知兼笑爆嘴的公關災難。

故事教訓：做得高層的，咪事無大小都只得一招和一個tone，要有點智慧分辨哪些小事根本不值甚至不屑一提，又或用平淡一句回應就算了，事無大小下下都出力打，看在公關人眼內：一、會質疑高層有否分辨能力；二、高層會不必要地親手製造「狼來了」效果，因事無大小都只得一招出力應，到將來真正需要表達事態嚴重、要嚴正處理事件的時候，公眾早已不覺得是一回事。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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