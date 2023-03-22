提高收入水平 拼經濟穩增長關鍵

新一屆中央政府領導上任，其最主要任務就是如何發展經濟，所以國務院總理李強在回答記者問時，基本上是圍繞經濟穩增長來談的，他表示，今年中國的經濟增長預期目標現在定於5%左右，這是綜合考慮各方面因素後確定的。但在現時的高基數上，要達到5%左右的增長目標，恐怕也不是件容易的事，需要倍加努力。

可以說，「穩經濟」或「拼經濟」基本上成為新一任政府首要目標，地方政府更是對「拼經濟」心急火燎。現在的問題是，中國政府「拼經濟」，到底要拼甚麼？李強表示，關於如何實現預定目標，需要打好系列組合拳：宏觀政策組合拳、擴大需求組合拳、改革創新組合拳、防範化解風險組合拳。這只是較為抽象的概念，要真正落實還得具體細化，還得根據當前中國的經濟形勢出台具體政策。

內地放寬防疫 消費力漸釋放

對於政府規劃今年的經濟增長目標為5%，只要今年不出現新的重大事件或飛出「黑天鵝」，就現在的經濟條件而言，應該說肯定是沒有多少問題。且不說其他方面，只要社會零售總額恢復到疫情前8%的增長水平就足夠了，而2019年社會零售總額是收縮3.9%，2022年則是收縮0.2%，所以要完成今年GDP增長規劃，並不在於前一年GDP增長的基數有多大，而在於如何讓居民遏抑了3年的消費釋放出來，這是中國經濟增長的着力點。

可以說，2023年中國經濟增長的主要着力點有兩個方面，其一是居民的基本消費逐漸回復到疫情前2019年的水平。在這個方面，只要政策上不出現問題就無大問題。

3年來的疫情管制逐漸放寬後，居民的基本消費在較快速度上恢復，比如從筆者最近觀察到的事實來看，青島的大型商場在前幾年大多都很凋零，賣東西的人比買東西的人多，但是目前許多商場都人山人海，青島的萬象城和宜家家具等大型商場都是如此，許多旅遊景點同樣是人山人海。

也就是說，3年的疫情管制政策放寬後，居民的消費正逐漸恢復，而且有可能比我們預計的要好。

便利巨額融資 基建投資加快

另一方面是，城市基礎設施投資可能會比預計的也要增長快一些。這主要表現為以下幾個方面：一是2月份社會融資規模，按年多增近2萬億元，而增長最快的是地方政府債券融資，增長8,138億元，多增加5,400多億元；二是1至2月銀行貸款增加了6.48萬億元，其中機構及企業的中長期貸款就達到4.61萬億元，佔比達71.1%。

從這兩個數據可以看到，地方政府為增加城市基礎設施投資，一是直接通過政府債券融資進行，2月政府債券融資增長之快，是根本沒有預計到的；二是通過銀行融資，因為每個地方政府都有城市投資公司，這些公司都是地方政府各種融資的主要渠道，相信1至2月銀行貸款增長如此之快，肯定是與地方政府的城市投資公司有關。

有了如此便利的融資工具，以及如此巨額的融資，中國各城市的基礎設施投資已經全面展開，只要能夠做的都在上馬。從筆者在青島觀察到的情況，城市街道在改建、高速公路在拓寬、大小景點在建設、新的地鐵在開工、河道在整修等，無處不是城市基礎設施施工中。這些建設不僅融資工具十分寬鬆，而且地方政府不會因建設過多承擔任何責任，可以預計，僅城市基礎建設投資增長可能會比2022年要快。

全球經濟下行 出口難保增長

當前中國經濟要穩增長的主要問題，可能在以下兩個方面，其一是中國出口。今年肯定會延續去年增長下行的趨勢，盡管2月份的出口增長仍然保持為0.9%，按月比上兩個月要好，但就目前全球經濟形勢來看，2月份出口的些微增長可能是不可持續的，因為3年疫情期間，中國出口之所以能夠保持良好增長態勢，很大程度與海外防疫商品的需求大增有關，惟全球新冠疫情基本結束後，全球市場對防疫商品的需求全面下降。

另外，就目前全球經濟形勢來看，由於疫情的後遺症及全球央行貨幣政策全面緊縮，今年全球經濟增長將大概率下行，對各種商品的需求全面下降。只要看看中國沿海大港口的空貨櫃堆積如山（如深圳的鹽城港等），就可知全球對商品需求下降之趨勢。因此，全球商品需求嚴重下降，今年中國出口增長下行也是大概率事件，當然會影響今年經濟的穩增長。

內房市場疲弱 信心仍未恢復

其二，歷年來中國經濟增長最大動力的房地產市場完全疲弱。就目前形勢而言，有說房地產市場已經開始好轉，居民對房地產市場信心正逐漸恢復，但當前中國房地產市場的情況可能比一般人想像的要差。首先，看1月和2月中國居民銀行貸款數據，1月份居民的中長期貸款只增加2,200億元，只是2021年1月的五分之一、2022年1月的四分之一；2月份居民的中長期貸款583億元，也只有2022年2月的五分之一。

這些數據說明，盡管地方政府一直出台各種鼓勵居民進入房地產市場的優惠政策，例如降低利率和首付、給予購買住房補貼等，但是國內居民根本沒有意願再進入房地產市場。當中問題在於，若當前房地產市場「保交樓」任務沒有完成，居民不能如期收到所購買的住房，中國這種以期房為主的新房市場，要建立起信心是不容易的。

其次，由於房地產市場的信心無法恢復，絕大多數地方的房價還在下跌，這就使二手房市場信心也在下降。目前國內絕大多數城市二手房掛牌量急劇增加，而且呈現海量掛牌的趨勢，這會進一步影響房地產市場的信心，今年房地產市場可能是影響中國經濟穩增長的最大變數。

現在政府把經濟穩增長放在增加居民消費上，這是對的；但是，對於繳交個人所得稅佔比僅10%的中國居民來說，90%以上的居民每月收入水平都在5,000元以下，且農村居民收入水平會更低。在這種情況下，要促進居民增加消費，最大的問題就在於如何增加居民收入水平，或如何增加絕大多數居民的收入水平；絕大多數居民收入水平提高了，他們才有能力消費。看來，這才是中國政府「拼經濟」的關鍵或着力點。

▲ 由於疫情後遺症及各國央行貨幣政策全面緊縮，全球經濟將大概率下行，對各種商品需求全面下降，料影響中國出口增長。（中通社資料圖片）