銀行風暴影響亞洲微 惟危機未除

加息或可對抗通脹，但同時也會帶來副作用-矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）和紐約Signature Bank的倒閉已經顯示了這一點，隨後瑞士第二大銀行瑞信（Credit Suisse）亦出現流動性危機，反映在高利率環境下，可能會出現更多「黑天鵝」事件，收益率曲綫也反映市場的加息預期大幅下降。

到目前為止，亞洲受到的影響相當有限，甚至可以認為，如果美聯儲的加息立場軟化，對於亞洲央行來說可以帶來一定益處，亞洲可能會更加擔心金融穩定而非通脹；然而，美國日前公布了依然高企的通脹數據後，這樣的判斷也為時過早。

美聯儲轉鴿與否 仍具變數

目前，相比於非常鷹派的美聯儲，市場對美聯儲的終端利率預期有所下降，特別是在美聯儲主席鮑威爾出席參議院聽證會後，為亞洲央行帶來了喘息的空間；另一方面，亞洲信貸息差和外滙市場的反應相當溫和，股市的反應也並不強烈。不過，風險仍存在，如果通脹比預期更加頑固，可能迫使美聯儲將抑制通脹置於經濟增長和金融穩定之上，如此將會給亞洲各經濟體的央行和外滙市場帶來較大壓力。

從市場角度看，矽谷銀行的危機仍然可能會帶來進一步的蔓延效應，今天歐洲各銀行的情況就是如此。與矽谷銀行問題爆發之前（3月8日）相比，美國的市場情緒嚴重惡化，不過亞洲的市場情緒則相對穩定，而且與2020年疫情和2022年烏克蘭危機爆發時相比，今次矽谷銀行事件對於亞洲信貸風險的影響微乎其微。

此外，作為矽谷銀行危機的發源地，美國信貸息差擴大主要是由金融業引起的，對科技等其他行業的影響仍然有限，金融行業的壓力影響到了亞洲，但目前也還沒有進一步蔓延到其他行業。盡管亞洲金融業確實受到了影響，但在其信用利差原本就較高的情況下，亞洲相比於美國和歐洲的利差增幅較小。

受負面衝擊最大的，可能是亞洲前沿市場（frontier market），因為這些經濟體在過去一年，經歷了外滙儲備的快速消耗和外滙大幅貶值，如果矽谷銀行危機擴大，這些經濟體償還外債的能力將面臨較大壓力。此外，有兩個因素將推動前沿市場貨幣進一步貶值：其一，投資者的風險偏好明顯在萎縮；其二，如果美聯儲在短期內為了金融穩定而轉向鴿派，長期內通脹和美元收益率的上行風險最終將捲土重來，並再次重創前沿市場貨幣。

兩因素 推前沿市場貨幣續貶值

總而言之，矽谷銀行為全球金融市場帶來衝擊，但對於亞洲的影響目前仍然有限。一方面，盡管通脹高於預期，但市場對美聯儲加息的預期有所緩和，亞洲各國央行將有更多喘息空間；另一方面，亞洲市場的反應也比其他地區溫和。不過，亞洲是否會受到進一步的影響，現在下結論還為時尚早，只要另一個機構或地區出現流動性緊縮，就會為避險情緒火上澆油，而對於前沿市場來說，這種壓力可能尤為明顯。

▲ 矽谷銀行危機為全球金融市場帶來衝擊，但對於亞洲的影響目前仍然有限，不過目前下結論仍為時尚早。（路透社資料圖片）