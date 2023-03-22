亞洲最貴出差城市 赴港公幹日花逾4千元

【本報訊】邁向後疫情時代，各地區紛紛放寬入境限制，企業也陸續安排打工仔們出差公幹。在疫情後，打工仔出差公幹的開支水平大約幾多？以到香港出差而言，人力資源顧問機構ECA International最新的

...