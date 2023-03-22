亞洲最貴出差城市 赴港公幹日花逾4千元 行政人員版 2023/03/22 分享： 分享： 【本報訊】邁向後疫情時代，各地區紛紛放寬入境限制，企業也陸續安排打工仔們出差公幹。在疫情後，打工仔出差公幹的開支水平大約幾多？以到香港出差而言，人力資源顧問機構ECA International最新的 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 職場新知 最新專欄文章 更多 科技園搶人才活動 助年輕人探索機遇 2023/02/21 科技園搶人才活動 助年輕人探索機遇 調查：亞太企業渴才 遙距工作模式助招聘 2023/02/20 調查：亞太企業渴才 遙距工作模式助招聘 全球科企裁員未止 今年來共涉逾10萬人 2023/02/15 全球科企裁員未止 今年來共涉逾10萬人 疫下兩大工作習慣 礙復常須及早停止 2023/02/09 疫下兩大工作習慣 礙復常須及早停止 研究：望見自然景觀 員工更快樂高效率 2022/12/29 研究：望見自然景觀 員工更快樂高效率 商業 疫情 經濟 香港 通脹 上海 新加坡 亞洲 東京 住宿