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亞洲最貴出差城市 赴港公幹日花逾4千元

行政人員版 2023/03/22

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【本報訊】邁向後疫情時代，各地區紛紛放寬入境限制，企業也陸續安排打工仔們出差公幹。在疫情後，打工仔出差公幹的開支水平大約幾多？以到香港出差而言，人力資源顧問機構ECA International最新的

...

欄名 : 職場新知

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