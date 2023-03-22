《奇異》幕後AI公司 開發第2代AI影片模型 行政人員版 2023/03/22 分享： 分享： 人工智能（AI）發展一日千里，以文字生成圖像功能愈趨成熟。在第95屆奧斯卡奪得7個獎項的電影《奇異女俠玩救宇宙》幕後AI公司Runway，日前表示已開發出第二代AI影片模型，支援以文字生成影片，絕對值 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 美設錯位博物館 展覽反思AI應用 今日 美設錯位博物館 展覽反思AI應用 Pixel截圖漏洞 已編輯圖片可還原 2023/03/21 Pixel截圖漏洞 已編輯圖片可還原 比亞迪智能錶 可取代原車鑰匙 2023/03/21 比亞迪智能錶 可取代原車鑰匙 Siri研變ChatGPT 前蘋果工程師潑冷水 2023/03/20 Siri研變ChatGPT 前蘋果工程師潑冷水 多款手機揭漏洞 入侵僅需電話號碼 2023/03/20 多款手機揭漏洞 入侵僅需電話號碼 科研 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 商業 電影 人工智能 奧斯卡