《奇異》幕後AI公司 開發第2代AI影片模型

人工智能（AI）發展一日千里，以文字生成圖像功能愈趨成熟。在第95屆奧斯卡奪得7個獎項的電影《奇異女俠玩救宇宙》幕後AI公司Runway，日前表示已開發出第二代AI影片模型，支援以文字生成影片，絕對值

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