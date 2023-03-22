美設錯位博物館 展覽反思AI應用 行政人員版 2023/03/22 分享： 分享： 在各大科企紛推出和應用不同AI領域的技術背後，業界已有不少人正就如何為可自我控制的AI作應對準備。有Google員工於美國三藩市設立「錯位博物館」（Misalignment Museum），以展出與 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 《奇異》幕後AI公司 開發第2代AI影片模型 今日 《奇異》幕後AI公司 開發第2代AI影片模型 Pixel截圖漏洞 已編輯圖片可還原 2023/03/21 Pixel截圖漏洞 已編輯圖片可還原 比亞迪智能錶 可取代原車鑰匙 2023/03/21 比亞迪智能錶 可取代原車鑰匙 Siri研變ChatGPT 前蘋果工程師潑冷水 2023/03/20 Siri研變ChatGPT 前蘋果工程師潑冷水 多款手機揭漏洞 入侵僅需電話號碼 2023/03/20 多款手機揭漏洞 入侵僅需電話號碼 商業 科研 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 人工智能 社會民生 美國 展覽