CMHK 5G網絡助中小企開拓業務提升營運效益  24x7專線服務全力支援

隨着5G技術愈趨成熟，其應用範疇已不只限於日常流動通訊服務，更成為建設智慧城市和推動各行業數碼轉型的重要元素。因此，特首於去年的2022年施政報告便提到本港要加強5G基建，而中國移動香港（CMHK）一向亦有推出專為中小企而設的5G流動通訊服務，幫助中小企開拓中國內地、香港、澳門業務。到底5G技術如何助中小企提升營運效益？

5G技術應用已遍及各行業

目前，本港的5G網絡已覆蓋逾9成人口，而5G技術的應用更遍及各行業，包括醫護、運輸和物流、旅遊、專業服務、建造和建築、物業管理、零售、製造、餐飲及娛樂等。

與傳統的流動技術相比，由於5G技術不只速度高，更可進行低延時通訊，並支援大規模物聯網裝置，能夠配合物聯網設備、雲端管理，甚至大數據去完成不同工作，實現「智慧辦公」、「智慧零售」及「智能管理」等功能，讓中小企能夠輕鬆實現自動化操作，減少人手需求，從而為客戶提供更可靠穩定的服務，幫助他們在分秒必爭的商業世界中提升競爭優勢。

此外，過去數年的疫情改變了大眾的生活以至工作模式，例如因應在家工作（Work From Home）或隨時隨地工作（Work From Anywhere）變得普及，高速穩定的流動通訊服務遂成為企業維持競爭力的必備元素，進一步肯定了5G技術的必要性。

CMHK中小企專屬計劃 度身服務提升優勢

現時中國移動香港（CMHK）特別為各行行各業的中小企度身訂造合適的計劃，幫助他們更有效地運用5G技術優勢，加強公司的競爭力。

CMHK提供的靈活全方位「中小企服務計劃」，協助中小企創業及發展。計劃除了針對資源及技術相對緊絀的中小企，為他們提供專屬的企業客戶服務專櫃，以及24x7專線服務（中小企服務專線：12586）外，計劃更提供5G通訊服務，貫通中國內地、香港及澳門的「共用數據及話音」服務，讓企業人員可隨時隨地共用數據及話音，一方面提升中小企的資源效益，亦讓企業人員無論身處本港或區內都能隨時隨地處理公務，實現通訊無間斷。

此外，計劃的「綜合賬單」服務，亦讓客戶可整合企業內所有人員的服務計劃賬單，以綜合月結單列明通訊各項詳情，幫助中小企輕鬆管理企業通訊開支，減省行政時間。

事實上，作為中小企通訊服務的最佳夥伴，CMHK早於2018年着手5G網絡基建及應用研發，構建跨行業的5G生態。其後，該公司更率先獲發5G技術測試許可證，成為全港首家成功完成客戶終端到應用端5G網絡測試的網絡供應商*，致力助中小企實現智能化，提高營運效率。如果想體驗5G技術的優勢，或了解更多有關中小企5G技術應用的優惠方案，詳情可聯絡CMHK。

中小企服務專線：12586

WhatsApp：6266 9988

*詳情請瀏覽：https://eshop.hk.chinamobile.com/tc/about_us/media_centre/NewsPDF/20180813pr.html



(特約)