  • 25°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 02:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

應對惡搞淡定啲！

副刊版 2023/03/23

分享：

分享：

廣東話有一句話：「淡淡定，有錢剩」，面對任何事以淡定姿態應對，永遠不會輸。甚麼是淡定呢？遇事鎮定、處之泰然、寵辱不驚。淡定是一種高度、世面和見識。見得多，就不會為小事抓狂，只有見得少的人才會容易神經質或玻璃心。放諸公關領域，同樣能應用。面向公眾，無論是人物、品牌或機構，原則一樣：不要overreact、不要神經質、不要失身份。

甚麼言行有失身份呢？小小事放到鑼咁大，然後當成事態非常嚴重去處理。英文片語：Don't lose your grip（不要失控）。面向公眾，失控不一定是抓狂式情緒崩潰，也泛指與場景不對稱的反應，例如，在可以淡定應對的場景，卻出盡力向對方俾反應。昨天提及有品牌遇上惡搞竟在其社交媒體大喊已call 999的例子，傻不堪言，淡定啲啦！但傻人傻事經常發生，不提也罷。反而有幾個公眾人物的淡定做法，有正面參考價值：

加拿大女歌手Avril Lavigne，被人惡搞宣稱已死，現身公眾的乃其替身。被傳媒問及此惡作劇時，她只輕描淡寫地說：「不，我沒有死，我在此。有些人只是生活沉悶，需要一些炒作談論以打發時間。」

二○二○年英國Channel 4，用deep fake技術惡搞英女王，製作聖誕賀詞，內容包括deep fake英女王毒舌孫仔哈利夫婦、安德魯性醜聞，最後更大跳hip hop。王室當然不作回應，無謂抬舉這間電視台，吸引更多人好奇觀看。經歷過那麼多世界大事和王室風波的英女王，never lost her cool（保持冷靜），怎會為此區區小事失禮？沒見過風浪的人，才把小事看到海嘯那樣大。

在香港，關於城中首富的傳聞不少，由每次打風都有李氏力場威力籠罩，到有關他及其公司的各種傳聞，他從不作任何反應。有高度、氣度和深度，自然能淡定；反之，未能駕馭者，才事事過敏。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

被人惡搞點處理？
2023/03/22
被人惡搞點處理？
雨點大．雷聲小
2023/03/21
雨點大．雷聲小
毋須激到嘔血
2023/03/20
毋須激到嘔血
幫執笠中小企重生
2023/03/17
幫執笠中小企重生
有火的廣告人
2023/03/16
有火的廣告人
利嘉敏 職場文化 職場技能 風險管理 領導能力 企業文化

上一篇文章

讓哭鬧的嬰兒安睡

下一篇文章

你們還記得嗎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？