廣東話有一句話：「淡淡定，有錢剩」，面對任何事以淡定姿態應對，永遠不會輸。甚麼是淡定呢？遇事鎮定、處之泰然、寵辱不驚。淡定是一種高度、世面和見識。見得多，就不會為小事抓狂，只有見得少的人才會容易神經質或玻璃心。放諸公關領域，同樣能應用。面向公眾，無論是人物、品牌或機構，原則一樣：不要overreact、不要神經質、不要失身份。

甚麼言行有失身份呢？小小事放到鑼咁大，然後當成事態非常嚴重去處理。英文片語：Don't lose your grip（不要失控）。面向公眾，失控不一定是抓狂式情緒崩潰，也泛指與場景不對稱的反應，例如，在可以淡定應對的場景，卻出盡力向對方俾反應。昨天提及有品牌遇上惡搞竟在其社交媒體大喊已call 999的例子，傻不堪言，淡定啲啦！但傻人傻事經常發生，不提也罷。反而有幾個公眾人物的淡定做法，有正面參考價值：

加拿大女歌手Avril Lavigne，被人惡搞宣稱已死，現身公眾的乃其替身。被傳媒問及此惡作劇時，她只輕描淡寫地說：「不，我沒有死，我在此。有些人只是生活沉悶，需要一些炒作談論以打發時間。」

二○二○年英國Channel 4，用deep fake技術惡搞英女王，製作聖誕賀詞，內容包括deep fake英女王毒舌孫仔哈利夫婦、安德魯性醜聞，最後更大跳hip hop。王室當然不作回應，無謂抬舉這間電視台，吸引更多人好奇觀看。經歷過那麼多世界大事和王室風波的英女王，never lost her cool（保持冷靜），怎會為此區區小事失禮？沒見過風浪的人，才把小事看到海嘯那樣大。

在香港，關於城中首富的傳聞不少，由每次打風都有李氏力場威力籠罩，到有關他及其公司的各種傳聞，他從不作任何反應。有高度、氣度和深度，自然能淡定；反之，未能駕馭者，才事事過敏。