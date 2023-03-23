「對不起，我真的不能接受。」陳醫生說。

「實在不明白，這治療好處比壞處多，是你現今病況最佳選擇。」醫生說。

陳醫生是老GP（General Practitioner／全科醫生），行醫資歷經驗豐富，醫生本以為解釋科學和道理後，他會欣然接受治療，但這已是第三次討論，陳醫生仍猶豫不決，未想接受化療加免疫治療。

終於，他說出了原委：「你跟我都在加拿大接受醫學訓練，我當年擔任Intern（實習生）時，十個接受化療的，十個都十分辛苦，最終也未能出院，這陰影揮之不去。」

「陳醫生，這是多少年前？」

「三十多……接近四十年前了。」

「那麼，你能夠以當年旋轉撥號電話（Rotary Dial Phone）跟今日的智能電話比較嗎？」醫生補充說道：「科技改變生命，現今肺病使用的化療加免疫治療輕省得多，不是沒有副作用，但也不應以當年記憶作準則。」

陳醫生細想一下，最終說道：「還是等下次掃描有結果後才決定。」一招「拖字訣」，又把醫生使開。

Predisposition（傾向）是預先構成的意見，通常是未有全面了解客觀事實前形成的意見，陳醫生以四十年前的經歷定下predisposition，雖然他也是醫生，但過往接觸癌症新治療並不多，也沒有客觀處理有關他個人治療的新資訊，最終還是以「傾向」作主導而拒絕治療。

人生不少決定，也是「傾向」跟客觀分析的對壘。