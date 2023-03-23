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深水埗深之都實用51呎舖 連租約開價99萬

地產版 2023/03/23

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地址：深水埗長沙灣道226至242號金華大廈（深之都）1樓51舖

實用面積：51平方呎

開價：99萬元

實用呎價：19,412元

賣點：物業鄰近港鐵深水埗站，人流不絕，而舖位連租約放售，月租約4,000元，租

...

欄名 : 拍賣行情

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