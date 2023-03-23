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尖沙咀好德商業大廈銀主盤 叫價1050萬

地產版 2023/03/23

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地址：尖沙咀赫德道6號好德商業大廈2樓A室

面積：1,619平方呎

開價：1,050萬元

呎價：6,485元

賣點：屬銀主盤，物業鄰近港鐵尖沙咀站，周邊為大型商場，而單位內籠間隔四正，備有裝修。

拍賣行：忠誠物

...

欄名 : 拍賣行情

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