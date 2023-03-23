尖沙咀好德商業大廈銀主盤 叫價1050萬 地產版 2023/03/23 分享： 分享： 地址：尖沙咀赫德道6號好德商業大廈2樓A室 面積：1,619平方呎 開價：1,050萬元 呎價：6,485元 賣點：屬銀主盤，物業鄰近港鐵尖沙咀站，周邊為大型商場，而單位內籠間隔四正，備有裝修。 拍賣行：忠誠物 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 深水埗深之都實用51呎舖 連租約開價99萬 今日 深水埗深之都實用51呎舖 連租約開價99萬 柴灣聯發隆工廈5樓 不設樓契每呎叫價3730 今日 柴灣聯發隆工廈5樓 不設樓契每呎叫價3730 油麻地建邦商廈連租約放售 回報3.6厘 2023/03/16 油麻地建邦商廈連租約放售 回報3.6厘 旺角上海中心828呎交吉單位 開價550萬 2023/03/16 旺角上海中心828呎交吉單位 開價550萬 火炭喜利佳工業大廈地下 每呎叫價27328 2023/03/16 火炭喜利佳工業大廈地下 每呎叫價27328 銀主盤 尖沙咀