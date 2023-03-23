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荷里活廣場 × Kiztopia復活節彈跳嘉年華 室內Jumptopia樂園+復活兔波波池

行政人員版 04:00 2023/03/23

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為迎接下月嘅復活節，黛安收到風，荷里活廣場會同新加坡大型親子遊樂中心Kiztopia攜手，打造全港首個室內Jumptopia樂園「復活節彈跳嘉年華」！即日起至4月16日，廣場中庭會化身近8,000呎嘅躍動派對基地，大家仲可以約埋好友一齊走進全球獨家登場嘅「復活兔波波池」，跳入七彩復活蛋感受節日氣氛！

荷里活廣場VIC會員可憑專屬優惠碼以9折優惠購買門票，即日至本周五（24日）及3月27至31日票價為$58/25分鐘、$108/50分鐘；3月25至26日及4月1至16日票價為$78/25分鐘、$138/50分鐘。每節遊戲時間為25分鐘，每日每節入場人數有限，記得盡早購票及預約入場時間。每位入場人士都可獲得優惠小冊子，可以喺荷里活廣場內指定商戶獨享消費優惠㗎。

另外，為慶祝HARIBO金熊橡皮糖100周年，大家仲可齊齊走進6米高嘅HARIBO金熊生日蛋糕造型彈床城堡盡情彈跳，每位入場嘅小朋友更可免費獲贈HARIBO金熊橡皮糖迷你包乙包（12g），共享歡樂生日時光。

本文轉載自《晴報

復活兔波波池

復活蛋彈床城堡

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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