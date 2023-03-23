「香港大使會」 向國際投資者推廣香港 政治版 2023/03/23 分享： 分享： 逾百間環球頂尖家族辦公室決策人雲集香港，出席明天（周五）舉行的裕澤香江論壇，港府屆時將公布一系列政策，包括稅務優惠，爭取家族辦公室落戶香江。 身兼行會成員的商界議員林健鋒等，昨日也成立香港大使會（ ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 新思維晚宴 緣何高官集體「請食檸檬」 2023/03/22 新思維晚宴 緣何高官集體「請食檸檬」 簡約公屋記名投票 田北辰否認突襲 2023/03/21 簡約公屋記名投票 田北辰否認突襲 68歲財爺 僅30分鐘學懂踩滑板 2023/03/20 68歲財爺 僅30分鐘學懂踩滑板 中央港澳辦 料夏寶龍大機會掌管 2023/03/18 中央港澳辦 料夏寶龍大機會掌管 議員撑同鄉社團 進軍地區諮詢組織 2023/03/17 議員撑同鄉社團 進軍地區諮詢組織 政治 林健鋒 立法會 大灣區 新加坡 民建聯 工作坊 東南亞 印尼 許正宇