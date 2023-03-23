  • 25°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 02:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「香港大使會」 向國際投資者推廣香港

政治版 2023/03/23

分享：

分享：

逾百間環球頂尖家族辦公室決策人雲集香港，出席明天（周五）舉行的裕澤香江論壇，港府屆時將公布一系列政策，包括稅務優惠，爭取家族辦公室落戶香江。

身兼行會成員的商界議員林健鋒等，昨日也成立香港大使會（

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

最新專欄文章 更多

新思維晚宴 緣何高官集體「請食檸檬」
2023/03/22
新思維晚宴 緣何高官集體「請食檸檬」
簡約公屋記名投票 田北辰否認突襲
2023/03/21
簡約公屋記名投票 田北辰否認突襲
68歲財爺 僅30分鐘學懂踩滑板
2023/03/20
68歲財爺 僅30分鐘學懂踩滑板
中央港澳辦 料夏寶龍大機會掌管
2023/03/18
中央港澳辦 料夏寶龍大機會掌管
議員撑同鄉社團 進軍地區諮詢組織
2023/03/17
議員撑同鄉社團 進軍地區諮詢組織
政治 林健鋒 立法會 大灣區 新加坡 民建聯 工作坊 東南亞 印尼 許正宇

上一篇文章

鄧炳強：國安隱患仍存 禁蒙面法須保留
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？