LOUIS VUITTON壯大珠寶領域 大玩L•V字母宇宙 副刊版 2023/03/24 分享： 分享： 二月下旬，有瑞士傳媒報道LVMH集團有意收購競爭對手歷峰集團（Richemont），業內人士指Bernard Arnault（LVMH集團行政總裁）是瞄準CARTIER珠寶品牌，此舉是為壯大其集團在珠 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 穿．花．蝴蝶 BUCCELLATI 2023/03/17 穿．花．蝴蝶 BUCCELLATI Harry Winston 異國風情畫 2023/03/10 Harry Winston 異國風情畫 CHOPARD 慧眼飾韓團 aespa 2023/03/03 CHOPARD 慧眼飾韓團 aespa BVLGARI Serpenti 蛻變75年 2023/02/24 BVLGARI Serpenti 蛻變75年 明愛暗襯 EMPHASIS 2023/02/10 明愛暗襯 EMPHASIS Chanel 時裝服飾 時裝服飾種類 手袋 鞋履 巴黎