LOUIS VUITTON壯大珠寶領域 大玩L•V字母宇宙

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副刊版 2023/03/24

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二月下旬，有瑞士傳媒報道LVMH集團有意收購競爭對手歷峰集團（Richemont），業內人士指Bernard Arnault（LVMH集團行政總裁）是瞄準CARTIER珠寶品牌，此舉是為壯大其集團在珠

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欄名 : Jewelry

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