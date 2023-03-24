PARMIGIANI 落戶圓方 副刊版 2023/03/24 分享： 分享： 雖然瑞士高級製錶品牌PARMIGIANI創辦於1996年，但憑着以腕錶修復藝術為本，其厲害的製錶工藝，廿多年間成為不少愛低調奢華錶迷的心頭好，就連英國國王查理斯三世（King Charles III） ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 Anson Kong率先型遊PIAGET 全新登場廣東道旗艦店 2023/03/17 Anson Kong率先型遊PIAGET 全新登場廣東道旗艦店 探遊The Stellar Odyssey展覽首站Jaeger‑LeCoultre 接力推Rendez-Vous系列 2023/03/03 探遊The Stellar Odyssey展覽首站Jaeger‑LeCoultre 接力推Rendez-Vous系列 從第五大道出發 HARRY WINSTON 2023/02/24 從第五大道出發 HARRY WINSTON 愛神之手 CHANEL 2023/02/10 愛神之手 CHANEL 兩大王牌全面升級 Audemars Piguet 2023/02/03 兩大王牌全面升級 Audemars Piguet