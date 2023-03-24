PARMIGIANI 落戶圓方

雖然瑞士高級製錶品牌PARMIGIANI創辦於1996年，但憑着以腕錶修復藝術為本，其厲害的製錶工藝，廿多年間成為不少愛低調奢華錶迷的心頭好，就連英國國王查理斯三世（King Charles III）

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