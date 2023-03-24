巴黎直擊2023春夏HAUTE COUTURE CHANEL高訂嘉年華 副刊版 2023/03/24 分享： 分享： 今天的CHANEL，產品種類幾乎覆蓋時裝世界裏的每一部分，但要數到箇中精髓，還要看意念上有着承先啟後的Haute Couture（高級訂製時裝系列，俗稱高訂）。這一次剛落幕不久的高訂系列，品牌的創作總 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Furla踏上環保路 2023/03/17 Furla踏上環保路 Delvaux 我就是經典 2023/03/10 Delvaux 我就是經典 Giorgio Armani X 10 CORSO COMO 丹寧別注 2023/03/03 Giorgio Armani X 10 CORSO COMO 丹寧別注 巴黎直擊 2023秋冬男裝 Homme Plisse Issey Miyake 皺褶王者 2023/03/03 巴黎直擊 2023秋冬男裝 Homme Plisse Issey Miyake 皺褶王者 Anteprima 30周年的序幕 2023/02/24 Anteprima 30周年的序幕 Chanel 時裝服飾 時裝服飾種類 手袋 鞋履 巴黎