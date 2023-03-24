巴黎直擊2023春夏HAUTE COUTURE CHANEL高訂嘉年華

今天的CHANEL，產品種類幾乎覆蓋時裝世界裏的每一部分，但要數到箇中精髓，還要看意念上有着承先啟後的Haute Couture（高級訂製時裝系列，俗稱高訂）。這一次剛落幕不久的高訂系列，品牌的創作總

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