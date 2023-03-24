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中環正宗葡菜餐館Casa Lisboa 推出葡萄牙紅蝦菜式

副刊版 2023/03/24

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中環一直雲集不少別具特色的歐洲餐廳，其中以「真正葡萄牙人味道」為宗旨的葡萄牙餐廳Casa Lisboa Gastronomia Portuguesa，開業14年來一直由葡萄牙土生土長的葡籍主廚親自主理

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欄名 : Food

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