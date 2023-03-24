中環正宗葡菜餐館Casa Lisboa 推出葡萄牙紅蝦菜式 副刊版 2023/03/24 分享： 分享： 中環一直雲集不少別具特色的歐洲餐廳，其中以「真正葡萄牙人味道」為宗旨的葡萄牙餐廳Casa Lisboa Gastronomia Portuguesa，開業14年來一直由葡萄牙土生土長的葡籍主廚親自主理 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 【Good Food,Good Mood@iM網欄】上海總會會員限定 正宗上海菜 2023/03/20 【Good Food,Good Mood@iM網欄】上海總會會員限定 正宗上海菜 高級現代北歐菜EMBLA 推出全新春季餐單 2023/03/17 高級現代北歐菜EMBLA 推出全新春季餐單 尖沙咀全新廚師發辦餐廳 嘗日式創意料理 2023/03/17 尖沙咀全新廚師發辦餐廳 嘗日式創意料理 中環高級川菜館新女廚上任 創作全新餐單 2023/02/24 中環高級川菜館新女廚上任 創作全新餐單 香港麗晶酒店翻新重開 經典4大餐廳載譽歸來 2023/02/24 香港麗晶酒店翻新重開 經典4大餐廳載譽歸來 歐洲 餐廳 餐飲 中環 菜式 魚 海鮮 蝦 牛肉 廚師