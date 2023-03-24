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中國巨塔

副刊版 2023/03/24

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好雨知時節，當春乃發生。隨風潛入夜，潤物細無聲。（節錄自杜甫詩《春夜喜雨》）

春雨綿綿的下午，抵達上海浦東，一別四年，百感交集。細雨下遙望繁華城市，三座高聳入雲巨塔，標誌着這城市的世界地位。回想二十多年前，初到上海，陸家嘴是大片平地，寥寥平房小屋陪伴着小型商場，當年仍找到老牌上海菜家常小店。

上海中心大廈，樓高一百二十八層，是全國第一、世界排行第三；另外兩巨塔也不遑多讓，上海環球金融中心和金茂大廈分別有一百○一層和八十八層高。醫生目睹金茂大廈由破地盤搖身成為巨無霸（九九年建成），惟想不到分別在二○○八年和二○一五年在同市被超越再超越。巨塔的出現，見證着中國的成功。

醫生有幸目睹甚至參與這過程，二十多年前，中國基本上沒有新藥研究，生物科技和臨床研究處於初階，不能跟歐美相比。但今日的中國，早已成為藥物研發重地，本地藥廠不僅是中國巨頭公司，更在國際嶄露頭角；癌症治療方面，也有三巨塔——BeiGene（百濟神州）、Innovent Biologics（信達生物製藥）及HUTCHMED（和黃醫藥），它們海納百川，把不少歐美華裔科學家研究員帶回祖國，再加上豐厚資金支持，短短十數年已成氣候，所研發藥物不僅恩惠國民，部分更已在歐美銷售。

無論是地標上的巨塔，還是科研上的巨塔，它們的聳立全賴同胞們的努力和融和，只盼這心態意向永遠不變。

上海中心大廈，樓高一百二十八層，是全國第一、世界排行第三。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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