廣告公關營銷界朋友飯聚，有人提起一個宣傳campaign，由字體、文字、圖片、海報到影片，個個反應奇大：「點解會出到街？」、「幾廿年前都未至於咁喎！」、「娘到替佢哋尷尬！」……席間有人問：「邊個係導演？廿幾年前嘅內容同拍攝手法喎！」

本地廣告公關營銷界圈子細，一向以來，哪公司哪導演幫甚麼客戶做甚麼策劃甚麼作品，沒有秘密。然而，這個宣傳活動卻沒有廣告公司或人認頭，神秘詭異的，知道內情的廣告朋友說：「那位導演不想人知是他拍的。」大家一聽就明，不禁失笑。即是說，一、那位導演明知替客戶做着一件不太符合自己品味水平之事；二、但他不想被人笑，故接了job也想隱姓埋名。背後客戶不缺錢，絕對可以做得更好，何以最後批出這樣的產物，實在匪夷所思。

我很好奇，這個活動背後拍板人會認為，以此能取悅何人？上頭？目標群眾？其實，拍板人有否了解目標群眾或上頭的真正口味？抑或只是一廂情願地以為對方想看到這種品味？我跟友人和學生傾談，他們看了海報後，有人說：「如果這種東西是基於以為咱們就是這種品味兒，是很大的誤會和侮辱」、「我們早已超越這個水準了」、「他們只要到上海M50創意園、復星藝術中心或北京798大型創意藝術區走走，日後出來的東西，就不至於此吧」……目標群眾的品味和水平，明顯遠超過這次活動背後的拍板人。

其實，每個宣傳活動都想取悅一些人（即目標群眾），那是無可厚非的，但若對目標群眾一知半解、只單憑自己對他們非常狹窄的認知去「揼」出個不倫不類的東西來，以為目標群眾就是喜歡這種格調和口味，不能取悅和吸引他們之餘，或更會惹起反感—「你以為咱們就是這種品味兒嗎？」人家老早已超越了。故事教訓：拍板人啊，勿以自己的品味當作別人的品味。