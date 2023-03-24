近日歐美接連有銀行倒閉，或資產大跌後被賤賣，首先出事的是美國的一間中型銀行矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB），接着有簽名銀行（Signature Bank）及第一共和銀行（First Republic Bank），後來更有屬於「全球系統性重要銀行」（Global Systemically Important Bank，G-SIB）、港人熟悉的瑞信（Credit Suisse）。

網上有傳言，近日香港及新加坡的銀行業務甚盛，常排長龍，原因是很多人把歐美的存款調回港星兩地，以策安全。我不知傳言是否屬實，但在銀行處理帳目時，又確是等得比前要久。為何會出現這種情況？

若說這些銀行像雷曼般靠有毒資產過度擴充而爆煲，並不準確，它們的崩潰原因頗不相同，起碼表面原因是如此。矽谷銀行的例子很典型，它是被聯儲局及美國政府所累。

多投資美債按揭 加息累矽銀

矽谷銀行是美國第16大銀行，其投資其實十分保守，不太碰高風險資產，據去年12月底公布的報告，它的投資組合中，美國政府債券（Treasury Bills）共172億美元，佔總投資量的13.76%；投在與按揭證券的資產共915億美元，佔總投資量73.09%。這些本是銀行的正常投資，持有美國政府債券及借錢給客戶買房子，還不夠安全？

只是禍從天降，避也避不了。聯儲局自2022年初急速加息，從0.25%加至今年2月，共加了8次息，達到4.75%，本周還再多加0.25厘。本來加息也沒甚麼大不了，只要銀行的投資回報率高於其發放給存戶的利息，銀行便仍可賺取息差，繼續盤滿砵滿，而銀行存款利率也一直處於低位；可實際情況卻沒有這麼簡單，加息後，銀行過去買入的低息債券或借出的低息按揭，立時價值比不上新發行的高息債券或高息按揭，帳面上，銀行一直持有的低息證券價格便會大跌。

瑞信中立失守 制裁人終害己

要注意的是，這只是帳面上的資產價格下跌，只要資產不出售，損失便不體現，但帳面上的損失已足夠打亂局面。今年1月19日，矽谷銀行公布自己有150億美元的帳面虧損，而該行的資本總額也就只得160億，開始時，那些分析員還不知道危險之所在，SVB股價還急升，但當市場冷靜下來，自然有些人認為帳面損失也是損失，君子不立危牆之下，提款走人是自保之道，在本月9日一天內，矽谷銀行存戶便提走了420億！

瑞信的情況與矽銀卻不盡相同，加息也使它蒙受損失，但其困境與擠提更為接近。這所有166年歷史的瑞士金融機構，本來甚得國際存款人的信任，但瑞士去年放棄了維持200多年的中立國政策，凍結了俄羅斯存戶190億美元的資產，這顯示瑞士銀行在當地政府放棄政治中立倒向美國後，是會把與其立場不合的存戶資產奪走的，以後誰敢再相信它？瑞信流失了大量存款，這又迫使它賣掉一些低息證券，帳面損失變成實質損失，最後遭瑞銀（UBS）賤價收購。

瑞信的問題是它受瑞士政府的愚蠢所惑，沒有守得住極有價值的政治中立，制裁別人變成制裁自己。以此為先例，瑞士政府若繼續盲從美國，這國家的金融地位就算不完全崩潰，也會大幅削弱，誰說胡亂制裁別國不會傷及己身？

美國大花筒 通脹自作自受

美國的情況一樣是自作自受。為何聯儲局要加息？這是因為要壓低通脹；為何有通脹？這是因為聯儲局大印鈔票；為何要印鈔？這是因為美國政府胡亂用錢，入不敷支還要去打仗。從前中國等國家還肯借錢給她，現在她連債主也無端得罪，但還是要借，便只能自印鈔票，自己借給自己。

世上沒有免費午餐，印鈔票也變不出魔法來，據美國的聯邦存款保險公司（FDIC）估計，因加息而導致的銀行帳面損失，已超越6,500億美元，這筆巨額虧損不會自動消失，而是要美國社會承擔，矽銀只是首先中招的一員而已。

聯儲局及負責挽救存戶的聯邦存款保險公司，是否有能力保護銀行及其存戶？恐怕有心無力。FDIC自己的本錢只有1,280億美元，而且還是帳面不停縮水的美債，如何夠力量填補得了6,500億的損失？聯儲局更不濟，它持有極大量的美債，帳面損失已達3,300億，但資本額卻只得420億，若非它有公權力，能印銀紙，早已陷入破產。

在此等態勢下，歐美社會最應該做的是休養生息，搞好經濟，不是到處挑起戰火，制裁這制裁那，但她們目前還是不會作此想的，而所欠的債，終是要還的。

▲ 美國政府胡亂用錢，入不敷支卻仍要打仗，在國際上又得罪債主，結果要大印鈔票導致通脹，最終聯儲局須急速加息壓低通脹，因加息導致的6500億美元銀行帳面損失，則要美國社會承擔。（路透社資料圖片）