「智方便」升級 實現政府服務一網通辦

在周一（20日）的立法會資訊科技及廣播事務委員會會議上，討論到提升「智方便」以實現政府服務「一網通辦」，筆者在去年10月26日在立法會動議議員議案，促請特區政府制定與時俱進的法例，盡早就數碼經濟和電子政務立法，除了「科技賦能」，更要「法律賦能」。

3大目標 提升管治便民利商等

當時筆者提出3大目標，第一是發展數碼經濟、第二是提升管治效能、第三是便民利商，議案得到其他議員支持通過；言猶在耳，筆者很希望創新科技及工業局帶領政府資訊科技總監辦公室，在發展和完善「智方便」時，不忘這3大目標。

首先，要肯定本屆特區政府在智慧政府方面作出的努力，創新科技及工業局提出的目標，是兩年後政府服務全面電子化，3年內全面採用「智方便」提供一站式數碼服務，實現政府服務「一網通辦」，並訂下績效指標（KPI），這方向值得鼓勵。當局亦表示，正構建「授權數據交換閘」，日後市民經由「智方便」提供一次性授權，便可就原本由不同部門已收集的個人資料作出授權，不需要每項服務逐一授權，這是很好的做法，應該堅持做下去。

在提供升級身份認證服務方面，讓市民利用「智方便」為重要帳戶或交易提供額外身份認證功能是好事，有助金融機構防欺詐和個人身份的安全核實。除此之外，筆者建議當局進一步加強「智方便」的服務內容，建立一個類似「儲存庫」的工具，供市民存放其重要的文件，例如經過升級身份認證後，以「智方便」連結到「醫健通」，查閱及下載醫療紀錄，又或讓市民存放「平安三寶」（即持久授權書、預設醫療指示、平安紙／遺囑）。

作重要文件儲存庫 增使用誘因

由政府的「智方便」來認證和儲存這類重要醫療及法律文件，可避免因存放問題或家人分歧，影響到市民福祉和浪費資源；結合區塊鏈技術後，由政府為市民提供一個既安全又可靠的「儲存庫」，可謂功德無量，筆者相信有助提高市民使用「智方便」的誘因。

關於與內地合作，目前特區政府完善「智方便」、實現政府服務「一網通辦」的思路，主要由香港本位出發，而與內地合作時，則應主要從如何便利香港市民使用廣東省的政務服務為出發點。

應注意的是，內地與香港交往頻繁，特別是粵港澳大灣區之內，單是剛過去的周末，就已有超過10萬人次的內地旅客訪港，建議政府專班與內地接觸時，不妨就「電子政務雙向便利」為題進行討論。

設粵港政務接駁機制 互利共贏

以「跨境理財通」為例，內地居民「南向通」投資香港的理財產品，需要開立香港銀行帳戶，香港居民「北向通」投資大灣區內地9市的理財產品，則需要開立內地銀行帳戶，如果香港和廣東省的政務系統有接駁機制，例如容許大灣區內地9市居民登記「智方便」，經過官方身份認證，簡化和便利兩地居民使用各類公私營服務，將可達致雙向受益，互利共贏。

總而言之，趁着這次擬議投資近兩億的契機，將「智方便」的潛能盡量挖掘出來，早日實現政府服務「一網通辦」，做到提升管治效能，便民利商，助力發展數碼經濟。

▲ 當局應把握時機，將「智方便」的潛能盡量挖掘出來，早日實現政府服務「一網通辦」，做到提升管治效能，便民利商，助力發展數碼經濟。（資料圖片）