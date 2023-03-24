初創專攻特定領域 AI發展百花齊放

AI一天，人間十年。今期又有新的AI要追捧了，是剛舉行發報會的「文心一言」嗎？當然唔會啦！這AI除了文字理解能力存缺陷外，圖像創作功能更差強人意，創作的人物臉部特徵不符合比例，加上不支援英文，有待改善

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