初創專攻特定領域 AI發展百花齊放 行政人員版 2023/03/24 分享： 分享： AI一天，人間十年。今期又有新的AI要追捧了，是剛舉行發報會的「文心一言」嗎？當然唔會啦！這AI除了文字理解能力存缺陷外，圖像創作功能更差強人意，創作的人物臉部特徵不符合比例，加上不支援英文，有待改善 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 AI發展全球新趨勢 宜育學生成長思維 2023/03/17 AI發展全球新趨勢 宜育學生成長思維 人工智能Web3發展 精準服務 推動創新 2023/03/10 人工智能Web3發展 精準服務 推動創新 AI盛行新趨勢 教導學生遊戲規則 2023/03/03 AI盛行新趨勢 教導學生遊戲規則 政府推動Web3發展 冀貼近社會民生 2023/02/24 政府推動Web3發展 冀貼近社會民生 未來生存必備技能 須學懂與AI對話 2023/02/17 未來生存必備技能 須學懂與AI對話 商業 人工智能 科研 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 服務 媒體 舞蹈