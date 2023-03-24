百度文庫小助手 文心一言生成文檔 行政人員版 2023/03/24 分享： 分享： 百度上周推出AI聊天機械人「文心一言」，吸引逾3萬間企業申請邀測方案。百度宣布將利用文心一言的能力，在百度文庫推出AI文檔寫作服務「百度文庫文檔小助手」，並會向用戶發起邀測。 百度表示，百度文庫文檔小助 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Bing引入ChatGPT App下載量勁升7倍 今日 Bing引入ChatGPT App下載量勁升7倍 美設錯位博物館 展覽反思AI應用 2023/03/22 美設錯位博物館 展覽反思AI應用 《奇異》幕後AI公司 開發第2代AI影片模型 2023/03/22 《奇異》幕後AI公司 開發第2代AI影片模型 Pixel截圖漏洞 已編輯圖片可還原 2023/03/21 Pixel截圖漏洞 已編輯圖片可還原 比亞迪智能錶 可取代原車鑰匙 2023/03/21 比亞迪智能錶 可取代原車鑰匙 科技行業 科研 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 百度（美：BIDU） 人工智能 機械人