百度文庫小助手 文心一言生成文檔

百度上周推出AI聊天機械人「文心一言」，吸引逾3萬間企業申請邀測方案。百度宣布將利用文心一言的能力，在百度文庫推出AI文檔寫作服務「百度文庫文檔小助手」，並會向用戶發起邀測。

百度表示，百度文庫文檔小助

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