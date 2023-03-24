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Bing引入ChatGPT App下載量勁升7倍

行政人員版 2023/03/24

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自2月7日起，微軟（Microsoft）為旗下搜尋器Bing引入ChatGPT技術，以New Bing的新形象向全球大多數用戶開放。據應用程式研究公司Data.ai數據，這段時間Bing App的全球

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欄名 : 科技新知

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