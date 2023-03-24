Bing引入ChatGPT App下載量勁升7倍 行政人員版 2023/03/24 分享： 分享： 自2月7日起，微軟（Microsoft）為旗下搜尋器Bing引入ChatGPT技術，以New Bing的新形象向全球大多數用戶開放。據應用程式研究公司Data.ai數據，這段時間Bing App的全球 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 百度文庫小助手 文心一言生成文檔 今日 百度文庫小助手 文心一言生成文檔 美設錯位博物館 展覽反思AI應用 2023/03/22 美設錯位博物館 展覽反思AI應用 《奇異》幕後AI公司 開發第2代AI影片模型 2023/03/22 《奇異》幕後AI公司 開發第2代AI影片模型 Pixel截圖漏洞 已編輯圖片可還原 2023/03/21 Pixel截圖漏洞 已編輯圖片可還原 比亞迪智能錶 可取代原車鑰匙 2023/03/21 比亞迪智能錶 可取代原車鑰匙 科技行業 科研 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 Microsoft 人工智能 手機Apps Google