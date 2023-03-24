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將軍澳3大港鐵商場 復活節「尋蛋兵團」 送1000萬MTR分 + $500萬電子優惠券

行政人員版 04:00 2023/03/24

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各大商場為迎接復活節，正籌備唔同活動，黛安收到風，將軍澳3大港鐵商場PopCorn、The LOHAS康城及連理街，亦會召集「尋蛋兵團」出動，成功「尋蛋」即可獲唔同獎賞，活動期內將送出合共1,000萬MTR分、總值$500萬嘅電子優惠券及豐富嘅商戶優惠！到時有逾百張復活蛋貼紙散布喺3個商場嘅唔同角落，MTR Mobile登記用戶只需掃描復活蛋貼紙上嘅QR Code，即可獲MTR分、指定電子優惠券。

PopCorn亦會舉辦復活節滋味市集，集合多個本地人氣甜品、朱古力及咖啡品牌，帶嚟多款「香港製造」嘅特色美食；The LOHAS康城中庭則會打造成「繽FUN復活蛋樂園」，畀大家穿梭於多個充氣復活蛋不倒翁中盡情打卡。

另外，商場更會推出「復活節玩樂通行證」，MTR Mobile登記用戶只需23,000 MTR分，即可換領英皇戲院2D電影禮券、康城溜冰場溜冰門票、$100 The LOHAS康城指定類別電子優惠券及$50 LOUDER電子優惠券，總值超過$300㗎，數量有限，換完即止。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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