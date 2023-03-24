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荃新天地 × hEROES Beer Co「啤一啤」 睇直播國際欖球賽 歎本地手工啤

行政人員版 04:00 2023/03/24

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近年手工啤興起，公關姊妹同黛安講，荃新天地將於4月1及2日舉辦「Happy Weekend啤一啤」活動，期間仲有150吋大電視喺現場直播國際欖球盛事，並與本地手工啤酒品牌hEROES Beer Co及場內商戶Boundless by REACTION、Caffé Milani、芽莊越式料理、栢檔極品海南雞飯及唐宮小聚攜手合作，推出特色手工啤美食套餐，配合精采Busking演出及體能挑戰站，與眾同樂！

今次活動將帶嚟4款唔同風格嘅手工啤酒，大家可以選擇450ml杯裝生啤，又或1套4杯嘅180ml杯裝生啤嘅手工啤酒拼盤；S+REWARDS會員可於會員應用程式內嘅FOODIE+餐饗禮遇版面，憑指定點數換領生啤或手工啤酒拼盤；市民亦可即場買手工啤或手工啤小食套餐，與親朋好友喺戶外花園廣場輕鬆歡度周末。

另外，承接近期Netflix大熱節目《體能之巔︰百人大挑戰》，荃新天地仲會喺場內擺下擂台，歡迎大家參加挑戰，如成功堅持雙腳離地並捉實健身吊架100秒嘅挑戰者，可即時獲精選按摩產品㗎。

本文轉載自《晴報

今次活動帶來4款不同風格的手工啤酒

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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