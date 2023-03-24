ChatGPT仍有很多限制

我最近找一位客戶為我在中文大學的課堂任分享嘉賓，他在行內頗具知名度，在網上不難找到資料。由於最近太多人談ChatGPT，我便請「她」為我寫一篇介紹講稿，但效果不太好。如果要我評分，我會認為不及格。講稿有很多空泛的形容詞，如「非常傑出」、「專業知識和豐富的經驗」、「做出了重要的貢獻」和「卓越的領導才能和管理技能」等，當我問它客戶在哪些項目中有出色的表現，它回答說︰「很抱歉，我之前的回答有誤。我是一個語言模型，無法進行查詢或搜尋……」

當然，我最後完全沒有使用這篇講稿，我以自己的了解配合課堂需要作介紹。生成式人工智能（Generative AI）雖然發展得很快，但仍有不少限制，其中最重要的限制就是它的知識儲存庫，只包含訓練期間可用的資訊，例如GPT-4的訓練資料據說只去到2021年9月。

人工智能也喜歡不懂裝懂，當你給它指令的時候，它總會給你一些答案，包括不正確的資料和廢話，這需要我們更精準地提問，也需要人類去把關，更需要增刪潤飾。如果盲目抄襲他們的答案，一定會廢話連篇，錯漏百出。所以我對學生用Chat-GPT採取開放的態度，如果沒有好好利用人機協作，功課也一定不會高分。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》