回收基金多元資助計劃  支援業界可持續發展

隨着港人的環保意識日漸提高，不少人都積極響應廢物分類和回收再造，可是大家對本港的回收業發展又有多少認識和了解呢？其實，為支援香港回收業實現可持續發展，特區政府早於2015年推出回收基金，協助回收業界提升營運能力和效率。想知回收基金如何推動業界發展，以下就由相關企業代表現身說法！

「企業資助計劃」個案——倡威科技有限公司：資助升級設備 助有機油脂變身生物柴油原材料

食肆或食物製造廠所產生的廢食油，多數被收集到西九龍廢物轉運站，經隔油池廢物處理設施處理後，會產生油脂。倡威科技有限公司（下稱倡威科技）透過回收這些有機油脂，將其轉化為可再生能源—生物柴油原材料。在回收基金的資助下，該公司添置設備及增聘人手，以提升產能和質量。

環境及生態局發表的《香港資源循環藍圖2035》，強調資源循環及零廢堆填。由於有機油脂中仍有不少有價值的可回收物料，故倡威科技主力透過一站式服務，從西九龍廢物轉運站隔油池廢物處理設施回收有機油脂，並將其製成生物柴油原材料，實踐轉廢為材。

▲ 倡威科技有限公司營運總監黃耀光表示回收基金的多元化資助計劃，有助企業提升營運效能，支援行業可持續發展。

轉廢為材 推動循環經濟

生產生物柴油需要把可再生原材料，通過酯交換及酯化反應使其成為甘油和生物柴油（脂肪酸甲酯）。倡威科技有限公司營運總監黃耀光透露，該公司生產的純生物柴油（B100）主要供給化工廠和工業用途，並符合國際標準，客戶包括本地運輸公司、銷售公司及建築公司等企業，假如產量高於本地需求亦會出口歐洲市場。

談及行業發展情況，黃耀光表示，目前部分本地食肆會把廢食油售予廢食油收集商，多數用作出口之用，而由於出口商的營運成本一般較低，能以較具競爭力的價格收購廢食油，所以要維持廢食油回收量一直是他們面對的挑戰。

面對出口商的競爭，倡威科技早年着手增加收集回收的種類和數量，並透過回收基金的「企業資助計劃」取得資助，用作增添新設備及人手，以收集隔油池廢物處理設施產生的油脂，再轉化成生物柴油原材料等產品，供本地市場使用。

▲ 倡威科技會把有機油脂和廢食油（左1及2）加以處理，將其轉化為已淨化廢食油（右2）及可再生能源—生物柴油原材料（右1）。

多元計劃 助回收業實現持續發展

「『企業資助計劃』以配對形式提供資助，政府會就獲批項目總核准開支提供最多50%資助，而企業只須在4年內完成項目即可。此舉能減輕企業的財政壓力，讓我們更輕易地推展新項目。」黃耀光坦言行業發展一直存在挑戰，而回收基金的支援猶如寒冬中的一把火，讓公司和行業得以持續發展。

「基金除了『企業資助計劃』外，亦設有『標準項目』等資助項目，供企業申請購買設備和器械。而疫情期間亦推出多個一次性計劃協助行業度過時艱。」黃耀光建議，業界如欲推展新項目，可考慮透過基金的「企業資助計劃」申請資助；至於單純更新或添置設備，申請「標準項目」會較為適合。而該公司去年亦再度申請「企業資助計劃」，以應用新技術及更新設備，增加日常產量並提升產品質素和價值，並降低生產的成本及能源消耗。

倡威科技作為本港廢食油回收及處理商的先驅，黃耀光指出，公司對本港回收業的發展前景感到樂觀，惟強調行業仍有很大的進步空間，而當中除了需要業界的努力及相關措施配合，推廣使用生物柴油亦有助促進廢食油本地回收再造。

▲ 透過回收基金的資助，倡威科技提升及添置了多項設備以改善效能和產品質量。

「新成立及初創企業開展項目」個案——Sustainable Office Solutions Limited：基金助開發電子平台 推廣環保傢俬管理服務

辦公室翻新、改建及搬遷等往往導致大量簇新的辦公室傢俬及設備被棄置。為更有效地「拯救」這些仍然有用的資源，本地初創企業Sustainable Office Solutions Limited（下稱SOS）於2022年透過回收基金的「新成立及初創企業開展項目」取得資助，開發辦公室傢俬及設備庫存管理系統電子平台（下稱電子平台），將以往繁複的人手工序電子化，提升業務效能。

隨着網上會議、在家工作等模式變得普及，近年不少企業亦重新調整辦公室的間隔和裝潢，為SOS帶來商機。SOS循環經濟資深經理盧翹鋒表示，配合市場走向循環經濟及可持續經營模式，原本從事辦公室設計及傢俬訂製的團隊從大批「二手」辦公室傢俬及設備中看到市場缺口，因而在2021年5月成立SOS。

▲ SOS循環經濟資深經理盧翹鋒（左）與SOS總經理Pamela Hinton（右）期望，隨着電子平台啟用，能提升公司的營運效率，促進辦公室傢俬回收再用。

物盡其用 賦予回收傢俬第二生命

「我們的主要服務是協助客戶在翻新或裝修辦公室時，以更可持續的方式處理和採購辦公室傢俬及相關設備。」盧翹鋒指出，由於公司回收的辦公室傢俬及設備多為知名品牌，壽命可以長達十多年，卻因企業裝修或搬遷而被棄置；而目前本港缺乏有效渠道大批量地循環再售及重用這些資源，因此SOS主攻有關缺口，以更具成本效益的方式助客戶減少碳足跡。他解釋，SOS的團隊在辦公室傢俬設計、裝拆、復修以至物流方面擁有豐富的知識和經驗，多年來與不同界別包括金融、地產，以及公營企業一直保持緊密合作。「我們期望把循環經濟理念套用到傳統回收業務，為社會創造價值。」

「由於部分辦公室傢俬乃度身訂造，尺寸與數量不一，假如沿用以往的人手方式處理，同事由填寫資料、拍照到存檔往往需要花上大半天時間，既要用上大量紙張，亦可能出現手誤；而客戶揀選環保傢俬時亦不太便利，影響營運效率。」盧翹鋒表示，為改善有關情況，SOS遂於2022年中向回收基金申請資助，開發電子平台。

▲ SOS透過開發電子平台處理環保辦公室傢俬及設備，以更具成本效益的方式助客戶減少碳足跡。

優化工作流程 提升透明度及效率

配合全新的電子平台，SOS團隊除可透過平板裝置，輸入回收傢俬和設備的資訊及狀況並拍照存檔，減少人為失誤外，客戶亦可以更簡易地搜尋和瀏覽相關資訊，令公司業務更有系統，有助團隊及客戶實時掌握各件傢俬的庫存和狀態。「初步估計新平台能助團隊節省一半的工作時間。」盧翹鋒補充指，由於該電子平台由數據主導，故亦有助提升數據的應用，包括計算二氧化碳當量等，以配合客戶就其《環境、社會及管治》（ESG）報告及各綠色建築證書的要求。

盧翹鋒透露，該電子平台現正進入最後測試階段，預計將於今年內推出市場，目前正就雲端網絡及數據安全進行優化。「全賴回收基金的資助，令平台能在短時間內啟動，而藉着回收基金提供的渠道，更有助各界認識SOS的業務和運作，為公司發展帶來正面幫助。」

談及未來的發展方向，盧翹鋒強調，回收基金的資助只是開始，未來公司會繼續投入資源強化平台的功能。「由於我們亦有捐贈環保傢俬予慈善機構，所以未來會構思開放平台予慈善組織進行申請。」他指出，回收和環保不只影響當下，更與未來息息相關，故企業除可考慮透過回收基金的資助提高作業能力和效率外，亦可思考開發一些惠及環境長遠發展的項目。

回收基金小知識

為推動本港回收行業的可持續發展，政府於2015年成立回收基金，並於同年10月正式啟動，該基金旨在協助回收行業提高作業能力和效率，推動回收業的可持續發展，從而促進廢物回收和再造，以達到政府的減廢政策目標。

回收基金由「企業資助計劃」和「行業支援計劃」兩大部分組成。前者提供資助予個別的香港回收企業以提升及擴充其在香港的回收業務，當中設有「標準項目」、「特邀項目」及「重置租金資助計劃」等；後者資助在香港註冊的非分配利潤組織，例如專業團體、工商組織、研究機構及其他行業支援組織，進行非牟利項目以幫助本地回收業界在整體或特定範疇提高作業水平及生產力。

「企業資助計劃」下設立「新成立及初創企業開展項目」，支援新成立及初創企業以創新意念促進回收作業，同時鼓勵建立具商業規模的營運模式，將可循環物料回收或升級再造成為新商品或創新產品，促進本地資源循環。

香港生產力促進局為基金的執行夥伴及秘書處，協助籌備、推廣、管理、實行和監察回收基金的活動和項目，同時為中小企提供支援服務，協助及鼓勵他們善用相關資助，以促進本港回收再造業的可持續發展。

（資料由客戶提供）