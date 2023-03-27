the iota用心聆聽客戶所需　締造「你」想安樂窩

相信很多人在準備為家居裝修前，都會向身邊的親友打聽，又或是上網在裝修平台「求介紹」好的室內設計公司。最怕千揀萬揀還是「中伏」，不想花費數十萬甚至過百萬後換來一肚氣，成為「苦主」之一，便要慎選室內設計公司。從事餐飲室內設計的Marden 與專攻A&A 改建工程的趙先生，眼見身邊不少親朋好友曾因裝修「爛尾」及貨不到辦而有不快經歷，於是決意創立一間由「心」出發的室內設計公司「the iota」，希望可以用心聆聽客戶所需，以他們的專業締造「你」想的安樂窩。

堅守以客為先 實現夢想「家」

在創立「the iota」前，Marden從事餐飲室內設計，擁有超過30年室內設計經驗；而趙先生則從事建築行業超過30年，專攻A&A改建工程，曾參與過澳門和北京的大型賭場、住宅項目。他們表示，香港現時裝修的資訊太混亂，沒有一個定價，眼見身邊不少朋友和客戶也遇過很多不愉快的經歷，於是決定創立「the iota」。其名字「iota」源自希臘字母「i」，意指「自我」，Marden希望透過聆聽客戶的故事和願望，利用自己的專業為他們設計出獨一無二的家居，展現戶主的個人風格。

▲ 創辦人兼營運總監趙先生。

趙先生續稱︰「我們創立the iota，堅守以客為先，希望透過良好的溝通，了解不同客戶的需求，以專業的態度和經驗，實現客戶的夢想『家』。現時香港設計有很多限制，在the iota，客戶可以毋須顧慮太多，盡情發揮想像力，我們會盡力助他們達成願望。」Marden與趙先生都認為，裝修是一件大事，希望每位客戶都能享受每一個過程，最後收到滿意的作品，達至雙贏效果。為了讓客戶可以親身體會到他們的設計特色，Marden與趙先生在展示室選址上也花了不少心思，最後特意選在具發展潛力的香港之南、寧靜的黃竹坑，找了一個面積2500平方尺展示室（Showroom）內裡分成多個不同區域，包括客廳、睡房、衣帽間、浴室、廚房、兒童專區及特色休息區等，每個區域都加入豐富及大膽元素，打破傳統單一的設計風格。

▲ 創辦人兼設計總監Marden Chan。

喜用環保物料 帶出破格時尚風

除了大膽破格的設計外，他們也會依照潮流趨勢，不時更新建築物料及設計，例如近年盛行的環保物料，從地毯、玻璃、燈具，以致家具都有，不但可以取代普通物料，而且效果更漂亮，質量亦很好。Marden表示︰「例如一個來自紐西蘭的燈具品牌，以環保竹製造，款式多又獨特，而且非常輕身，包裝簡單，可由用家自行組合，既環保又易組裝，同時不失時尚型格。」另外，Marden亦提到，很多人以為環保就一定要取捨，沒有太多的色彩和款式選擇，他解釋︰「現時很多環保物料都做得很出色，例如一般地毯不會使用一些很鮮豔的顏色，因為會隨年月和周邊的環境因素影響而褪色。但近年以PP膠製造的地毯，不但能做到99%的仿毛質感，亦可防潮防曬防褪色，而且色彩豐富，亦可於戶外使用，在設計上可以有更大的空間發揮。」

無論是設計上或是選料上，the iota的團隊都一絲不苟，不但盡力實現客戶的要求，亦對自家出品有要求，為了讓客戶踏入展示室一刻已能感受他們的專業及實力，內裡的一磚一瓦都花了不少心思。Marden說︰「我們會從世界各地搜羅最新的物料，同時找尋一些信譽良好的物料供應商合作，例如Rahmen (Asia)Limited（玻璃）、Joyful Sky Limited（木地板）及AVC international Limited（地磚），他們提供的材料質量都很好，務求滿足不同客戶的需要。單是展示室的環保特色玻璃，我們也與供應商反復試驗，經過多次調色才獲得滿意效果，亦因為認真的態度，令供應商特意為我們這種顏色設立專有色系列。」

專業及認真態度 獲客戶信任和支持

提到過往最難忘的經驗，Marden分享︰「曾經接到一個6,000呎的獨立屋裝修項目，屋主對我們非常信任，只輕輕講解要求後便放手交給我們設計，為期一年。印象最深刻是屋主很喜歡收藏來自世界各地如中國、日本、法國等的古董，加上他們一家三代同堂，由7歲至70歲，每個人都有不同的喜好。所以要統一設計風格同時，亦要迎合各人的需要，這是最大挑戰，在設計上可說是沒有限制，但要令整個設計看出來很和諧，並不容易。而由於屋主連外牆也需要改造，靠電腦繪畫會較生硬，於是我便重執畫筆設計手繪圖。屋主收屋後不但非常滿意，而且亦很喜歡我的手繪畫，說要好好收藏起來，這份尊重和欣賞是額外的收獲，之後我們更與屋主成為很好的朋友。」正正是因為the iota團隊的專業精神以及認真的態度，讓他們獲得不少客戶的信任和支持。

the iota的團隊除了擁有超過30年經驗的2位創辦人Marden和趙先生，其他成員同樣擁有專業資格，而且他們用人為才，不但接納有經驗的設計師，亦會聽取年輕設計師的意見，互相分享經驗和想法，做到跨代共融，帶來正面的影響。the iota除了提供室內設計服務外，亦有協助客戶代購傢俬、改建工程等服務。Marden和趙先生希望為客戶發掘更多室內設計上的可塑性，為他們提供更多不同的設計方向，用心為每位客戶設計出他們理想的安樂窩，看到客戶收屋時的滿意笑容，便是給theiota團隊最強的支持和鼓勵。

▲ 特色休息區有U型流水包圍着，是員工的休息地方，亦是客戶最喜愛空間。

▲ 廚房的位置亦是員工的茶水間，是一個聚會的好地方。

▲ 睡房設計最特別是牆上的畫作，其實是由牆紙製成，不但增添藝術氣息，而且可以隨時轉換款式，既方便又可輕鬆為房間轉換風格。

▲ 打破傳統浴室單一的色調，Marden利用不同色彩及花紋的玻璃設計，加上不同形狀的鏡子，營造出時尚玩味的風格。

the iota (hk) limited

地 址︰ 香港仔黃竹坑道12號

香華工業大廈23樓B室

營業時間：星期一至五：10:00 - 18:00

星期六：10:00 - 16:00

星期日：預約參觀

電 話︰3618 9008

WhatsApp︰9491 3696

網 址︰www.iotahk.com

電 郵︰info@iotahk.com

（特約）