日本三井花園酒店X布丁狗 推出3款夢幻可愛主題套房 副刊版 2023/03/25 分享： 分享： 日本不少酒店都會與卡通人物聯乘推出主題套房，最新登場就有日本三井集團旗下的三井花園酒店東京及北海道札幌分館，與Sanrio的人氣卡通人物布丁狗Crossover，推出3款主題房型，入住的旅客更可獲獲贈 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 酒店復活節自助餐 網上預訂可享優惠 2023/03/20 酒店復活節自助餐 網上預訂可享優惠 帝京酒店推出順德風味佳餚 2023/03/13 帝京酒店推出順德風味佳餚 中環日式居酒屋KYOTO JOE 推出天然真鯛主題早午餐 2023/03/11 中環日式居酒屋KYOTO JOE 推出天然真鯛主題早午餐 台灣觀光旅遊年度主題 大自然及美食療癒心靈 2023/03/09 台灣觀光旅遊年度主題 大自然及美食療癒心靈 尖沙咀凱悅酒店推春日下午茶 花瓣蝴蝶造型鹹甜點 2023/03/06 尖沙咀凱悅酒店推春日下午茶 花瓣蝴蝶造型鹹甜點 日本 酒店 港元 日圓 東京 北海道 Sanrio 札幌