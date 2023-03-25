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日本三井花園酒店X布丁狗 推出3款夢幻可愛主題套房

副刊版 2023/03/25

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日本不少酒店都會與卡通人物聯乘推出主題套房，最新登場就有日本三井集團旗下的三井花園酒店東京及北海道札幌分館，與Sanrio的人氣卡通人物布丁狗Crossover，推出3款主題房型，入住的旅客更可獲獲贈

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欄名 : 新鮮熱辣

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