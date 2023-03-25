樓市逐漸復甦 惟發展商對後市去向仍存保留

不經不覺2023年已準備踏入第二季，回顧過去一季，樓市在經歷去年的淡市後正逐步恢復元氣，數字顯示一、二手市場價量齊升，樓市正步向復甦之路。

據土地註冊處資料，第一季迄今（截至3月21日）一手私樓及二手住

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