樓市逐漸復甦 惟發展商對後市去向仍存保留 置業家居 2023/03/25 分享： 分享： 不經不覺2023年已準備踏入第二季，回顧過去一季，樓市在經歷去年的淡市後正逐步恢復元氣，數字顯示一、二手市場價量齊升，樓市正步向復甦之路。 據土地註冊處資料，第一季迄今（截至3月21日）一手私樓及二手住 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 新盤低開奏效 「先量後價」策略料持續 2023/03/18 新盤低開奏效 「先量後價」策略料持續 新盤二手齊回氣轉旺 惟恐加息周期成後市陰霾 2023/03/11 新盤二手齊回氣轉旺 惟恐加息周期成後市陰霾 減釐印及取消口罩令 樓市邁向復常之路 2023/03/04 減釐印及取消口罩令 樓市邁向復常之路 慳數萬元印花稅 補貼裝修「整靚啲」 2023/02/25 慳數萬元印花稅 補貼裝修「整靚啲」 新盤市場重新起動 發展商低價開售吸客 2023/02/18 新盤市場重新起動 發展商低價開售吸客 土地註冊處 美孚新邨 CCL 二手市場 銀行