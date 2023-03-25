港息維持不變 第二季樓市料續向好 置業家居 2023/03/25 分享： 分享： 【分析】第一季樓市表現不俗，除通關及首置印花稅放寬，息口表現同樣屬一重大因素，畢竟現時樓市買家仍以本地自用客為主，對按息高低特別敏感，但隨着美聯儲周四（23日）凌晨宣布加息後，更指出「考慮」暫停加息步 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 今日 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 今日 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 今日 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 新盤銷情佳首季2,760宗成交 按季勁升2.2倍 今日 新盤銷情佳首季2,760宗成交 按季勁升2.2倍 息口走勢趨明朗 有利樓價增長 今日 息口走勢趨明朗 有利樓價增長 你可能感興趣 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 今日 01:00 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 今日 01:00 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 今日 01:00 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 最新專欄文章 更多 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 今日 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 息口走勢趨明朗 有利樓價增長 今日 息口走勢趨明朗 有利樓價增長 新盤銷情佳首季2,760宗成交 按季勁升2.2倍 今日 新盤銷情佳首季2,760宗成交 按季勁升2.2倍 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 今日 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 今日 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 印花稅 銀行 加息 樓價