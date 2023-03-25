港息維持不變 第二季樓市料續向好

【分析】第一季樓市表現不俗，除通關及首置印花稅放寬，息口表現同樣屬一重大因素，畢竟現時樓市買家仍以本地自用客為主，對按息高低特別敏感，但隨着美聯儲周四（23日）凌晨宣布加息後，更指出「考慮」暫停加息步

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